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«Дышите свободно» — Роспотребнадзор не нашел в Эвенкии загрязнений от якутских пожаров

Поселок Ванавара
Поселок Ванавара. Иллюстрация: @know_u_so_well/Twitter

Дым от лесных пожаров в Якутии дошел до Эвенкии и Таймыра еще вчера. Региональные власти уверяют, что опасности для здоровья живущих здесь людей это не представляет.

#НОВОСТИ
Количество загрязняющих веществ в воздухе северных территорий Красноярского края, окутанных дымом от пожаров в Якутии, не превышает гигиенические нормативы. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.
 
Напомним, что вчера власти Эвенкии заявили, что три населенных пункта района — Тура, Байкит и Ванавара — затянуты плотным дымом и местные жители ощущают кислородную недостаточность.
 
«Дышите свободно» — Роспотребнадзор не нашел в Эвенкии загрязнений от якутских пожаров 1
 
В Управлении по делам ГО и ЧС Эвенкийского муниципального района, ссылаясь на данные космического мониторинга, сообщили, что это дым от лесных пожаров из Якутии.
Там сейчас воздушные массы имеют западное направление. Поменяется ли ветер, и даст ли дым пролиться дождям — точных прогнозов нет», — сказали районные власти.
Меж тем, Роспотребнадзор уверяет, что угрозы нет.
Управлением организован мониторинг содержания вредных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на территории жилой застройки. По результатам исследований, содержание диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода, а также взвешенных частиц (РМ2,5, РМ10) не превышает гигиенические нормативы», — цитирует ТАСС специалистов ведомства.
Добавим, что, по данным якутского МЧС, сейчас в республике зарегистрировано 182 лесных пожара. Общая площадь горящей тайги не указывается
Автор: Петр Савельев
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