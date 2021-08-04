«Дышите свободно» — Роспотребнадзор не нашел в Эвенкии загрязнений от якутских пожаров

Дым от лесных пожаров в Якутии дошел до Эвенкии и Таймыра еще вчера. Региональные власти уверяют, что опасности для здоровья живущих здесь людей это не представляет.

Количество загрязняющих веществ в воздухе северных территорий Красноярского края, окутанных дымом от пожаров в Якутии, не превышает гигиенические нормативы. Об этом сообщает ТАСС , со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Напомним, что вчера власти Эвенкии заявили, что три населенных пункта района — Тура, Байкит и Ванавара — затянуты плотным дымом и местные жители ощущают кислородную недостаточность.

В Управлении по делам ГО и ЧС Эвенкийского муниципального района, ссылаясь на данные космического мониторинга, сообщили, что это дым от лесных пожаров из Якутии.

Там сейчас воздушные массы имеют западное направление. Поменяется ли ветер, и даст ли дым пролиться дождям — точных прогнозов нет», — сказали районные власти.

Меж тем, Роспотребнадзор уверяет, что угрозы нет.

Управлением организован мониторинг содержания вредных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на территории жилой застройки. По результатам исследований, содержание диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода, а также взвешенных частиц (РМ2,5, РМ10) не превышает гигиенические нормативы», — цитирует ТАСС специалистов ведомства.

Добавим, что, по данным якутского МЧС, сейчас в республике зарегистрировано 182 лесных пожара. Общая площадь горящей тайги не указывается