Умные камеры помогли потушить более 60 лесных пожаров в Красноярском крае

Интеллектуальные видеосистемы мониторят лесопожарную обстановку в онлайн-режиме, камеры установлены на антенно-мачтовых сооружениях высотой до 90 метров вблизи населенных пунктов.

Сейчас в крае работают 100 видеокамер в 28 районах и городе Железногорске, работу 73 «умных» устройств обеспечивает «МегаФон». С вышек сотового оператора отслеживается пожароопасная ситуация в лесах Емельяновского, Сухобузимского, Большемуртинского, Ермаковского, Шушенского, Минусинского, Канского, Каратузского, Курагинского, Ужурского, Шарыповского районах. В 2021 году новые пункты контроля на базовых станциях МегаФона появились в Абанском, Тюхтетском, Боготольском, Богучанском, Дзержинском, Иланском, Казачинском, Нижнеингашском, Партизанском, Пировском и Сухобузимском районах. Это позволило организовать видеомониторинг на площади более 7,5 млн га, что по размеру сопоставимо с территорией Ирландии.

Высокоточные HD-камеры с 30-кратным оптическим увеличением помогают определять геолокацию начинающегося пожара уже на этапе задымления и оперативно передавать информацию в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства края.

Круглосуточный онлайн-мониторинг лесопожарной обстановки позволяет оперативно фиксировать возгорания в лесах, определять их координаты и привязку к населенному пункту. К очагам направляются мобильные группы лесных пожарных, как результат, до 95 % лесных пожаров в крае ликвидируют на незначительных площадях до 5 га», – рассказал руководитель краевого Лесопожарного центра Виталий Простакишин.

Купольные сетевые видеокамеры с углом обзора в 360 градусов способны работать днем и ночью при любых погодных условиях – от −50°C до +50°C. При этом цифровая платформа «Лесохранитель» отличает задымление от бытовых источников, например, печных труб или котельных, от природных пожаров и оповещает диспетчера только о реальных угрозах.