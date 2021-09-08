Прокуратура проводит проверку по факту загрязнения реки Кувай
Причиной загрязнения стала хозяйственная деятельность компании ООО «Сибирские сельские машины». В реку попала грязная вода из технологического отстойника золотодобывающей компании.
«В результате деятельности ООО „Сибирские сельские машины“ на разработанном в прошлый сезон месторождении происходит дренаж (просачивание) неосветленной воды из технологического отстойника на рельеф местности с последующим попаданием в реку Кувай», - рассказали в прокуратуре.
Сейчас поводятся лабораторные исследования, оценивается качество питьевой воды в домах жителей посёлка.
Пока директору компании внесено представление, однако после того, как будут получены результаты проверки, станет ясно, будут ли приняты иные меры реагирования, в том числе в рамках уголовно-процессуального законодательства.
Отметим, местные жители стали жаловаться на грязную воду еще неделю назад. Об этом у себя в Facebook написал глава района Артем Черных.
Власти района направили обращение в Министерство рационального природопользования и экологии края.
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