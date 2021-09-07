Старателей подозревают в загрязнении притоков Маны

Местные жители стали жаловаться на грязную воду еще неделю назад. Предположительно, это связано с деятельностью золотодобытчиков, которые работают в Манском районе.

Жители Манского района Красноярского края пожаловались на загрязнение рек Кувай, Солбия, Колба и Мана. Об этом у себя в Facebook написал глава района Артем Черных.

По его словам, загрязнения коснулись Колбинский и Унгутский сельсоветы.

Первые признаки загрязнения появились в первых числах сентября по поступившим сигналам и фотографиям от жителей. 01.09.2021 мы направили обращение в Министерство рационального природопользования и экологии края», — пишет Черных.

В ведомстве DK.RU рассказали, что все материалы передали в природоохранную прокуратуру. Там, правда, получить комментарии не удалось — специалист, выезжавший с проверкой, не ответил на звонок редакции.

Однако, судя по обращению главы Манского района в краевое экологическое министерство, он подозревает в причастности к загрязнению местные золотодобывающие компании.

На завтра в администрации района назначено совещание с представителями золотодобывающих компаний и надзорными органами по рассмотрению сложившейся ситуации», — рассказал Черных.

Манские старатели не в первый раз становятся героями экологической повестки. Так, в октябре 2020 года было зафиксировано загрязнение реки Кувай — предельно допустима концентрация взвеси в воде тогда была превышена в 200 000 раз.

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