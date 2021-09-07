Старателей подозревают в загрязнении притоков Маны
Местные жители стали жаловаться на грязную воду еще неделю назад. Предположительно, это связано с деятельностью золотодобытчиков, которые работают в Манском районе.
Первые признаки загрязнения появились в первых числах сентября по поступившим сигналам и фотографиям от жителей. 01.09.2021 мы направили обращение в Министерство рационального природопользования и экологии края», — пишет Черных.
На завтра в администрации района назначено совещание с представителями золотодобывающих компаний и надзорными органами по рассмотрению сложившейся ситуации», — рассказал Черных.
Подобную поддержку могут получить еще одиннадцать городов, которые, вместе с Красноярском, входят в нацпроект «Чистый воздух». Правительство и банки сейчас прорабатывают этот вопрос.
Назначен новый замминистра экологии Красноярского края
Александр Ногин получил портфель замминистра экологии и рационального природопользования Красноярского края, — назначение утвердил Юрий Лапшин, первый вице-губернатор — премьер края.
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Помимо этого власти ограничили объем рыбы, который может выловить в сутки один человек. Новые правила рыболовства в регионе начали действовать с сегодняшнего дня.