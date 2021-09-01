Северянам в Красноярском крае запретили ловить рыбу сетями

Помимо этого власти ограничили объем рыбы, который может выловить в сутки один человек. Новые правила рыболовства в регионе начали действовать с сегодняшнего дня.

Новые правила ловли рыбы Росрыболовство разработало еще в 2020 году. По ним, водоемы севера Красноярского края, на которых раньше разрешалось ловить рыбу сетями, теперь считаются территорией общего пользования и подобный вид промысла на них теперь запрещен.

По новым правилам рыболовства на севере края выделено 76 участков, где можно рыбачить с применением сетей. Так, в Енисейском районе выделено 10 таких участков, в Туруханском — 16, в Эвенкии — 18 и в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе — 32», — рассказали в краевом Министерстве экологии и рационального природопользования.

Также теперь ограничен суммарный объем вылова рыбы на одного человека в сутки — 10 кг или одна рыба (если ее вес больше 10 кг).

Новые правила вступили в силу с 1 сентября 2021 года. Они будут действовать минимум до 1 сентября 2027 года. Подробнее ознакомиться с ними можно здесь .

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