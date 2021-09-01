Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 01.09
73,27
86,66
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Северянам в Красноярском крае запретили ловить рыбу сетями

Северянам в Красноярском крае запретили ловить рыбу сетями
Иллюстрация: ttelegraf.ru

Помимо этого власти ограничили объем рыбы, который может выловить в сутки один человек. Новые правила рыболовства в регионе начали действовать с сегодняшнего дня.

#НОВОСТИ
Новые правила ловли рыбы Росрыболовство разработало еще в 2020 году. По ним, водоемы севера Красноярского края, на которых раньше разрешалось ловить рыбу сетями, теперь считаются территорией общего пользования и подобный вид промысла на них теперь запрещен.
По новым правилам рыболовства на севере края выделено 76 участков, где можно рыбачить с применением сетей. Так, в Енисейском районе выделено 10 таких участков, в Туруханском — 16, в Эвенкии — 18 и в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе — 32», — рассказали в краевом Министерстве экологии и рационального природопользования.
Также теперь ограничен суммарный объем вылова рыбы на одного человека в сутки — 10 кг или одна рыба (если ее вес больше 10 кг).
Новые правила вступили в силу с 1 сентября 2021 года. Они будут действовать минимум до 1 сентября 2027 года. Подробнее ознакомиться с ними можно здесь.
 
Читайте также,
Коренным народам Таймыра хотят запретить ловить рыбу. Они против

Вылов рыбы в северных реках Красноярского края хотят ограничить научными целями. Местным же жителям рекомендуют заняться промыслом за 700 км от сегодняшнего места проживания.

Красный ценник: рост стоимости лососевой икры бьет рекорды

Цены на «рыбьи яйца» находятся на пике за последние десять лет, причиной называется резкое сокращение производства, — сообщает Росстат.

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Загородный поселок у озера Мясокомбинат в Красноярске будет строить «Культбытстрой»Загородный поселок у озера Мясокомбинат в Красноярске будет строить «Культбытстрой»
  • Не пытайтесь покинуть Омск: «Аэрофлот» закрывает прямое сообщение города с МосквойНе пытайтесь покинуть Омск: «Аэрофлот» закрывает прямое сообщение города с Москвой
  • Экс-руководителя банка «Канский» обвиняют в хищении денег вкладчиковЭкс-руководителя банка «Канский» обвиняют в хищении денег вкладчиков
  • Красноярцам предрекли четвертую волну коронавирусаКрасноярцам предрекли четвертую волну коронавируса
  • Красноярск ожидает резкая смена погоды: шторм и ливниКрасноярск ожидает резкая смена погоды: шторм и ливни
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.