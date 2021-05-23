Красный ценник: рост стоимости лососевой икры бьет рекорды

Цены на «рыбьи яйца» находятся на пике за последние десять лет, причиной называется резкое сокращение производства, — сообщает Росстат.

Так, в апреле 2021 года 1 кг лососевой икры имел розничную цену 4,7 тыс. рублей в среднем по стране — это на 30% больше, чем в апреле 2020 года. Такой показатель стал абсолютным рекордом за последние десять лет.

Непрерывный рост цены на красную икру наблюдается с июня 2020 года. По подсчетам Росстата, производство лососевой икры в 2020 году снизилось почти вдвое — 11 тыс. тонн против 21,6 тыс. в 2019 году.

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