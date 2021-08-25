Коренным народам Таймыра хотят запретить ловить рыбу. Они против

Вылов рыбы в северных реках Красноярского края хотят ограничить научными целями. Местным же жителям рекомендуют заняться промыслом за 700 км от сегодняшнего места проживания.

Красноярский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) предложил запретить в 2022 году рыбный промысел на таймырских реках Пясина, Далдыкан и Амбарная, сохранив лишь квоту в 71,5 тонну для сугубо научных целей. Свое предложение ученые аргументируют ущербом, который нанесен этим рекам разливом дизтоплива на норильской ТЭЦ-3 в 2020 году.

Представители коренных народов Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района выступают категорически против такого развития событий, поскольку так будет нанесен серьезный удар по традиционному укладу их жизни. Об этом они говорили на прошедшем недавно собрании глав общин, сообщает новостной портал «КМНСоюз — NEWS».

Первое недоумение, которое высказывали собравшиеся, касается непонимания логики такого запрета именно в 2022 году, ведь в 2021-м никаких ограничений не вводилось —квота была на уровне 244 тонн (всего на 2,3 тонны меньше, чем в 2020-м). Да и объем «научного» вылова вызвал у собравшихся множество вопросов.

71 тонна — это нереальный объем для научных исследований, столько обычно изымают из водоема, сопоставимого с Атлантическим или Тихим океаном», — говорит вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, депутат Заксобрания Красноярского края Валерий Вэнго.

Поддерживает его и глава общины Арылар Марита Эдугей.

С такими нормами улова все пользователи рыбопромысловых участков реки Пясины останутся вообще без рыбы», — уверена она.

Компенсировать потери из-за запрета лова на Пясине, ВНИРО предлагает за счет переноса промысла на другие реки района, которые не пострадали при аварии. Правда, на поверку выяснилось, что реки эти находятся на расстоянии 700-750 км от мест сегодняшнего проживания общин, а значит добыча рыбы в тех местах и ее транспортировка будет сопряжена с очень большими расходами, которые придется понести самим рыбакам. При этом, по словам участников встречи, по самым оптимистичным прогнозам, на тех реках общины смогут выловить максимум 102 тонны рыбы — т.е. более чем в два раза меньше, чем квота этого года. Да и вообще, отмечают они, те реки не изучены и непонятно есть ли там вообще рыба.

Необходимо оставить добычу водных биологических ресурсов на закрепленных рыболовных участках реки Пясины», — уверена Марита Эдугей.

Она подготовила обращение к чиновникам по поводу ситуации с рыбной ловлей на Таймыре.