Назначен новый замминистра экологии Красноярского края

Г-н Ногин получил высшее образование в СФУ, специализация — экология.

Последние семь лет служил в КГКУ «Дирекция по особо охраняемым природным территориям Красноярского края», где с 2019 года получил должность директора.

«Квант» вакцинирует красноярцев от коронавируса В ТЦ «Квант» на первом этаже открылся внебольничный пункт вакцинации. Поставить прививку можно с 10:00 до 20:00, в любой день кроме понедельника. Работают и другие пункты вакцинации. Новости ДК Красноярск

Бизнес дорого заплатит за выбросы парниковых газов: новый проект Минэкономразвития Новое климатическое законодательство изменит работу крупнейших производств. Россия надеется выйти на нулевой уровень выбросов парниковых газов к концу века. Бороться с ними собираются за счет штрафов. Новости ДК Екатеринбург

Минобороны РФ передаст землю под военным городком на Малиновского Красноярскому краю Этот участок земли многие годы стоял без дела. Теперь его планируют включить в хозяйственный оборот. По имеющимся рассчетам, здесь можно построить порядка миллиона квадратных метров жилья. Новости ДК Красноярск