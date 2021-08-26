Назначен новый замминистра экологии Красноярского края
Александр Ногин получил портфель замминистра экологии и рационального природопользования Красноярского края, — назначение утвердил Юрий Лапшин, первый вице-губернатор — премьер края.
Г-н Ногин получил высшее образование в СФУ, специализация — экология.
Последние семь лет служил в КГКУ «Дирекция по особо охраняемым природным территориям Красноярского края», где с 2019 года получил должность директора.
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