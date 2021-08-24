«Квант» вакцинирует красноярцев от коронавируса
В ТЦ «Квант» на первом этаже открылся внебольничный пункт вакцинации. Поставить прививку можно с 10:00 до 20:00, в любой день кроме понедельника. Работают и другие пункты вакцинации.
Кроме того, в наш регион поступила новая партия вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» — всего 30 тыс. доз. На сегодня все больничные и внебольничные пункты края обеспечены вакциной.
Напомним, также в Красноярске работают и другие внебольничные пункты вакцинации:
— ТЦ «Планета» (ул. 9 Мая, 77), с 10.00 до 20.00 (санитарный день понедельник);
— гипермаркет «Леруа Мерлен», (ул. 9 Мая, 77), с 8.00 до 20.00 (санитарный день воскресенье );
— гипермаркет «Леруа Мерлен» ( ул. Калинина, 82), в рабочие дни с 9.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 16.00 ( санитарный день воскресенье);
— ТЦ «Изумрудный город» (ул. Телевизорная, 1, стр. 4), с 10.00 до 20.00, суббота и воскресенье до 17.00 (санитарный день понедельник);
парк флоры и фауны «Роев Ручей» (ул. Свердловская, 293), с 12.00 до 19.00 (санитарные дни понедельник, вторник);
— ТЦ «Атмосфера дома» (ул. Академика Вавилова, 1, стр. 39), ежедневно с 10.00 до 20.00 (санитарный день понедельник);
— ТЦ «Зеленый» (ул. Мужества, 10), с 8.00 до 20.00 (санитарный день понедельник);
— ТЦ «Красноярье» (пр. имени газеты «Красноярский Рабочий», 120), с 10.00 до 20.00 (санитарный день понедельник);
— железнодорожный вокзал, круглосуточно (санитарный день четверг);
— ТЦ " Мега" (пр. им. газеты «Красноярский Рабочий», 27, стр. 74, ежедневно с 10.00 до 17.30 (санитарный день понедельник);
— ТК «На Свободном» (ул. Телевизорная, 1, ежедневно с 10.00 до 20.00 (санитарный день понедельник).
Также внебольничные пункты вакцинации работают в Норильске, Ачинске, Минусинске, Канске и Сосновоборске. Приходить туда можно без предварительной записи.
Кроме того, поставить прививку можно в поликлинике. Для этого необходимо записаться:
— по телефону или лично в регистратуре поликлиники;
— на портале вэб-регистратура;
— на портале Госуслуг.
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