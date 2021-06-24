Пункт вакцинации открывается в «Роевом ручье»

Прививки всем желающим начнут делать уже в субботу, 26 июня. Пункт разместится на территории парка, в комнате матери и ребенка. Он будет работать ежедневно с 12.00 до 19.00.

При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис. В прививочном пункте будут дежурить сотрудники Красноярской межрайонной больницы №3.

Отметим, что пока это первый выездной прививочный пункт на правобережье Красноярска.

На левом берегу вакцинироваться можно в ТЦ «Планета» и на железнодорожном вокзале (этот пункт работает круглосуточно). Еще две точки должны появиться до конца недели в гипермаркете «Леруа Мерлен» на 9 Мая, второй – в ТЦ «Изумрудный город» на Свободном.

На днях первый компонент вакцины «Спутник V» поставил мэр города Сергей Еремин, он переболел коронавирусом в октябре прошлого года.

Напомним, губернатор края Александр Усс предупредил, что антиковидные меры в регионе могут быть ужесточены по примеру прошлого года, если заболеваемость и дальше будет расти. Решение может быть принято уже на следующей неделе: в понедельник, 28 июня, краевой оперативный штаб оценит обстановку.

Глава региона поставил задачу прививать порядка 13 тысяч человек в сутки, по его мнению, такие темпы не позволят «растянуть» пандемию на длительный срок.

По сообщению краевого оперштаба, на сегодняшний день 18 183 человека находятся под наблюдением врачей (+1794 новых за последние сутки).