В Красноярске открыли еще два прививочных пункта

До этого их в городе было шесть: четыре на левом берегу и два на правом. Также поставить прививку от коронавирусной инфекции можно в любой поликлинике.

Еще два внебольничных пункта вакцинации от COVID-19 открылись в Красноярске, сообщили в краевом Министерстве здравоохранения.

Они расположены в торговых центрах «Зеленый» (ул. Мужества, 10) и «Красноярье» (проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 120). Первый из них будет работать с 8:00 до 20:00, а второй — с 10:00 до 20:00. Поставить прививку в них можно в любой день недели, кроме понедельника, без предварительной записи — только по паспорту и СНИЛСу.

Теперь в Красноярске восемь таких пунктов вакцинации. Из шести открытых ранее, четыре расположены на левом берегу (ТРЦ «Планета», гипермаркете «Леруа Мерлен», ТЦ «Изумрудный город» и в главное здание железнодорожного вокзала), а еще два — на правом (ТЦ «Атмосфера дома» и зоопарк «Роев Ручей»).

Также в Минздраве напоминают, что вакцинироваться можно в любой поликлинике города, но здесь сначала нужно записаться.