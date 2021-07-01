Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 01.07
72,72
86,51
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске открыли еще два прививочных пункта

В Красноярске открыли еще два прививочных пункта
Иллюстрация: vk.com/shtabkrskstate

До этого их в городе было шесть: четыре на левом берегу и два на правом. Также поставить прививку от коронавирусной инфекции можно в любой поликлинике.

#НОВОСТИ
Еще два внебольничных пункта вакцинации от COVID-19 открылись в Красноярске, сообщили в краевом Министерстве здравоохранения.
 
Они расположены в торговых центрах «Зеленый» (ул. Мужества, 10) и «Красноярье» (проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 120). Первый из них будет работать с 8:00 до 20:00, а второй — с 10:00 до 20:00. Поставить прививку в них можно в любой день недели, кроме понедельника, без предварительной записи — только по паспорту и СНИЛСу.
 
Теперь в Красноярске восемь таких пунктов вакцинации. Из шести открытых ранее, четыре расположены на левом берегу (ТРЦ «Планета», гипермаркете «Леруа Мерлен», ТЦ «Изумрудный город» и в главное здание железнодорожного вокзала), а еще два — на правом (ТЦ «Атмосфера дома» и зоопарк «Роев Ручей»).
 
Также в Минздраве напоминают, что вакцинироваться можно в любой поликлинике города, но здесь сначала нужно записаться.
Автор: Евгений Волошинский
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Anex Tour разорвал договор с красноярским офисом продажAnex Tour разорвал договор с красноярским офисом продаж
  • Black Star Burger ищет персонал в красноярский ресторан сетиBlack Star Burger ищет персонал в красноярский ресторан сети
  • В Красноярском крае появятся еще две профессиональные футбольные командыВ Красноярском крае появятся еще две профессиональные футбольные команды
  • В Красноярске спрос на айтишников достиг рекордного уровняВ Красноярске спрос на айтишников достиг рекордного уровня
  • Брат и подельник экс-министра Красноярского края пойдет под судБрат и подельник экс-министра Красноярского края пойдет под суд
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.