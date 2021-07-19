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Два новых пункта вакцинации откроются на левом и правом берегах Красноярска

Два новых пункта вакцинации откроются на левом и правом берегах Красноярска
Иллюстрация: Yandex

В министерстве здравоохранения сообщили об открытии еще двух пунктов внебольничной вакцинации. Сюда можно приходить без записи, по живой очереди.

#НОВОСТИ

Новые «прививочные» начнут работать с 20 июля на правом и левом берегах Красноярска. Одна расположена в «Торговом квартале на Свободном», другая в торговом центре «Мега».

В настоящее время первым компонентом привито чуть более 500 тысяч жителей региона. Из них 170 тысяч — люди пожилого возраста.

 

Автор: Петр Савельев
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