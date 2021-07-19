Два новых пункта вакцинации откроются на левом и правом берегах Красноярска

В министерстве здравоохранения сообщили об открытии еще двух пунктов внебольничной вакцинации. Сюда можно приходить без записи, по живой очереди.

Новые «прививочные» начнут работать с 20 июля на правом и левом берегах Красноярска. Одна расположена в «Торговом квартале на Свободном», другая в торговом центре «Мега».

В настоящее время первым компонентом привито чуть более 500 тысяч жителей региона. Из них 170 тысяч — люди пожилого возраста.