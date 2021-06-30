В Красноярске открыли еще один внебольничный прививочный пункт
Это второй такой пункт на правобережье Красноярска. Выходных в его графике не предусмотрено. Записываться заранее также не нужно. Теперь в городе шесть подобных пунктов.
Внебольничный пункт вакцинации от COVID-19 открылся в торговом центре «Атмосфера дома», что на улице Вавилова, 1, строение 39. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Красноярского края.
Он стал вторым подобным пунктом на правобережье Красноярска (первый — в «Роевом Ручье») и шестым в городе. Еще четыре работают в торговых комплексах «Планета» и «Изумрудный город», в гипермаркете «Леруа Мерлен» и на железнодорожном вокзале.
Чтобы привиться в новом пункте записываться заранее не нужно — достаточно иметь при себе паспорт и СНИЛС. Работать он будет ежедневно с 10:00 до 20:00.
Напомним, что, по данным регионального Минздрава, сейчас в городе занято 80% коечного фонда, мобилизованного под пациентов с коронавирусом. При этом, медики отмечают, что большая часть больных — это люди без прививки.