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В Красноярске открыли еще один внебольничный прививочный пункт

В Красноярске открыли еще один внебольничный прививочный пункт
Автор фото: Ангелина Пересторонина. Иллюстрация: krskstate.ru

Это второй такой пункт на правобережье Красноярска. Выходных в его графике не предусмотрено. Записываться заранее также не нужно. Теперь в городе шесть подобных пунктов.

#НОВОСТИ
Внебольничный пункт вакцинации от COVID-19 открылся в торговом центре «Атмосфера дома», что на улице Вавилова, 1, строение 39. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Красноярского края.
 
Он стал вторым подобным пунктом на правобережье Красноярска (первый — в «Роевом Ручье») и шестым в городе. Еще четыре работают в торговых комплексах «Планета» и «Изумрудный город», в гипермаркете «Леруа Мерлен» и на железнодорожном вокзале.
 
Чтобы привиться в новом пункте записываться заранее не нужно — достаточно иметь при себе паспорт и СНИЛС. Работать он будет ежедневно с 10:00 до 20:00.
 
Напомним, что, по данным регионального Минздрава, сейчас в городе занято 80% коечного фонда, мобилизованного под пациентов с коронавирусом. При этом, медики отмечают, что большая часть больных — это люди без прививки.
Автор: Евгений Волошинский
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