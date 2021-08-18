Раздельный сбор мусора начали внедрять в Красноярском крае
Пока это новшество находится в статусе пилотного проекта, который реализуется в трех городах. В последствии проект будет масштабирован на весь регион.
Пока мы определили три города, чтобы отработать все механизмы и после приступить к внедрению на всей территории региона», — говорит глава ведомства Павел Борзых.
Об этом сообщила вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко. Федеральный бюджет выделяет средства, поскольку Красноярск вошел в число городов проекта «Чистый воздух».
Красноярскому бизнесу сулят льготные кредиты на экомодернизацию
Подобную поддержку могут получить еще одиннадцать городов, которые, вместе с Красноярском, входят в нацпроект «Чистый воздух». Правительство и банки сейчас прорабатывают этот вопрос.
Генеральная прокуратура недовольна экологической активностью властей Красноярского края
Во время своего визита в регион замгенпрокурора Дмитрий Демешин объявил предостережение двум высокопоставленным краевым чиновникам за свалки и загрязнение почвы.
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