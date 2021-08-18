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Раздельный сбор мусора начали внедрять в Красноярском крае

Раздельный сбор мусора начали внедрять в Красноярском крае
Иллюстрация: gornovosti.ru

Пока это новшество находится в статусе пилотного проекта, который реализуется в трех городах. В последствии проект будет масштабирован на весь регион.

#НОВОСТИ
Систему раздельного сбора мусора начали внедрять в Красноярске, Дивногорске и Сосновоборске. Об этом сообщили в Министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края.
Пока мы определили три города, чтобы отработать все механизмы и после приступить к внедрению на всей территории региона», — говорит глава ведомства Павел Борзых.
В Красноярске уже установлено более тысячи контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов, из которых примерно 200 на правом берегу и около 900 на левом (770 под ПЭТ и 130 под стекло).
 
В двух других городах пока обустраивают места для раздельного сбора ТКО. Контейнеры там появятся до конца этого года.
 
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Об этом сообщила вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко. Федеральный бюджет выделяет средства, поскольку Красноярск вошел в число городов проекта «Чистый воздух».

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Автор: Петр Савельев
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