Раздельный сбор мусора начали внедрять в Красноярском крае

Пока это новшество находится в статусе пилотного проекта, который реализуется в трех городах. В последствии проект будет масштабирован на весь регион.

Систему раздельного сбора мусора начали внедрять в Красноярске, Дивногорске и Сосновоборске. Об этом сообщили в Министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Пока мы определили три города, чтобы отработать все механизмы и после приступить к внедрению на всей территории региона», — говорит глава ведомства Павел Борзых.

В Красноярске уже установлено более тысячи контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов, из которых примерно 200 на правом берегу и около 900 на левом (770 под ПЭТ и 130 под стекло).

В двух других городах пока обустраивают места для раздельного сбора ТКО. Контейнеры там появятся до конца этого года.

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