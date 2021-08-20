Минобороны РФ передаст землю под военным городком на Малиновского Красноярскому краю
Этот участок земли многие годы стоял без дела. Теперь его планируют включить в хозяйственный оборот. По имеющимся рассчетам, здесь можно построить порядка миллиона квадратных метров жилья.
Участок земли в районе улицы Малиновского в Красноярске (военный городок), принадлежащий Министерству обороны РФ, передадут в хозяйственный оборот Красноярского края. Такое решение принял глава ведомства Сергей Шойгу, пишет «ТАСС».
Департаментом военного имущества был проработан вопрос о перспективах использования территории военного городка и расположенными на ней объектами недвижимого имущества. Данный земельный участок признан не имеющим перспектив для дальнейшего использования в интересах Минобороны России», — сказали в Минобороны.
Как пояснили DK.RU в региональном Министерстве строительства, речи о передаче этой земли в собственность края не идет.
Застраивать этот участок будет госкорпорация „ДОМ.РФ“, а обслуживать дома красноярские компании. В собственность же нам эту землю не отдадут», — сказали в Минстрое.
Меж тем, по оценкам Института города, который возглавляет известный архитектор Борис Шаталов, в этом участке можно построить примерно 1 млн кв.м. жилья, три школы, пять детских садов и поликлинику. Подобный план был презентован экспертному сообществу в феврале этого года.
Читайте также:
Красноярский край прибавил темпов по вводу жилья
Всего в Сибири за первое полугодие 2021 года ввод жилья вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
«Планете» разрешили расшириться почти вдвое
Красноярская мэрия утвердила новый проект планировки и межевания участка, на котором расположен торгово-развлекательный комплекс. Теперь его можно будет увеличить.
Большой опрос: Кто на рынке недвижимости главный?
Развитие рынка недвижимости зависит от многих факторов. Тут и покупательская способность, и механизмы финансирования, и наличие земли под строительство.