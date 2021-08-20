Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 20.08
74,15
86,61
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Минобороны РФ передаст землю под военным городком на Малиновского Красноярскому краю

Минобороны РФ передаст землю под военным городком на Малиновского Красноярскому краю
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Этот участок земли многие годы стоял без дела. Теперь его планируют включить в хозяйственный оборот. По имеющимся рассчетам, здесь можно построить порядка миллиона квадратных метров жилья.

#НОВОСТИ
Участок земли в районе улицы Малиновского в Красноярске (военный городок), принадлежащий Министерству обороны РФ, передадут в хозяйственный оборот Красноярского края. Такое решение принял глава ведомства Сергей Шойгу, пишет «ТАСС».
Департаментом военного имущества был проработан вопрос о перспективах использования территории военного городка и расположенными на ней объектами недвижимого имущества. Данный земельный участок признан не имеющим перспектив для дальнейшего использования в интересах Минобороны России», — сказали в Минобороны.
Как пояснили DK.RU в региональном Министерстве строительства, речи о передаче этой земли в собственность края не идет.
Застраивать этот участок будет госкорпорация „ДОМ.РФ“, а обслуживать дома красноярские компании. В собственность же нам эту землю не отдадут», — сказали в Минстрое.
Меж тем, по оценкам Института города, который возглавляет известный архитектор Борис Шаталов, в этом участке можно построить примерно 1 млн кв.м. жилья, три школы, пять детских садов и поликлинику. Подобный план был презентован экспертному сообществу в феврале этого года.
 
Читайте также:
Красноярский край прибавил темпов по вводу жилья

Всего в Сибири за первое полугодие 2021 года ввод жилья вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

«Планете» разрешили расшириться почти вдвое

Красноярская мэрия утвердила новый проект планировки и межевания участка, на котором расположен торгово-развлекательный комплекс. Теперь его можно будет увеличить.

Большой опрос: Кто на рынке недвижимости главный?

Развитие рынка недвижимости зависит от многих факторов. Тут и покупательская способность, и механизмы финансирования, и наличие земли под строительство.

 

Автор: Евгений Волошинский
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярск хочет стать «Новой Москвой»Красноярск хочет стать «Новой Москвой»
  • Судебное следствие по делу Анатолия Быкова завершеноСудебное следствие по делу Анатолия Быкова завершено
  • «Сорвался с вулкана» — на Камчатке погиб депутат горсовета Железногорска«Сорвался с вулкана» — на Камчатке погиб депутат горсовета Железногорска
  • Красноярский дилер Bentley, Jaguar и Porsche может продаться федераламКрасноярский дилер Bentley, Jaguar и Porsche может продаться федералам
  • Forbes рассказал, зачем туристам надо в Красноярский крайForbes рассказал, зачем туристам надо в Красноярский край
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.