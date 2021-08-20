Минобороны РФ передаст землю под военным городком на Малиновского Красноярскому краю

Участок земли в районе улицы Малиновского в Красноярске (военный городок), принадлежащий Министерству обороны РФ, передадут в хозяйственный оборот Красноярского края. Такое решение принял глава ведомства Сергей Шойгу, пишет «ТАСС».

Департаментом военного имущества был проработан вопрос о перспективах использования территории военного городка и расположенными на ней объектами недвижимого имущества. Данный земельный участок признан не имеющим перспектив для дальнейшего использования в интересах Минобороны России», — сказали в Минобороны.

Как пояснили DK.RU в региональном Министерстве строительства, речи о передаче этой земли в собственность края не идет.

Застраивать этот участок будет госкорпорация „ДОМ.РФ“, а обслуживать дома красноярские компании. В собственность же нам эту землю не отдадут», — сказали в Минстрое.

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