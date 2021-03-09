В военном городке на Малиновского могут построить миллион «квадратов» жилья

Перспективу развития военного городка на улице Малиновского обсудили сегодня на заседании президиума правительства края. Отметим, что пока еще эта территория находится в собственности Минобороны.

Потенциально на территории бывшего военного городка в Советском районе могут быть построены более миллиона квадратных метров жилья для 50 тысяч человек, а также три школы, пять детских садов и поликлиника. По крайней мере, такой план предлагает Институт города, который возглавляет известный архитектор Борис Шаталов. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, варианты застройки обсуждали в феврале этого года в рамках экспертной сессии с участием представителей муниципалитета и края.

Как отметил руководитель краевой службы в области градостроительной деятельности Константин Шумов, на территории необходимо сохранить отдельные строения и фрагменты планировки, имеющие историко-культурное значение.

Губернатор Александр Усс подчеркнул, что план освоения территории должен быть комплексным и участки должны быть заранее обеспечены необходимой инженерной инфраструктурой.

Дискуссия о перспективах застройки бывшего военного городка ведется уже не первый год, в том числе обсуждается строительство новых дорог, которые бы связали Взлетку и Северный, дублируя уже существующие магистрали, которые достаточно загружены в том числе и потому, что в этих микрорайонах непрерывно ведется новое жилое строительство.

Перспективы передачи этой территории в собственность края глава региона Александр Усс уже обсуждал с руководителем корпорации ДОМ.РФ, которая сейчас является основным институтом развития рынка жилой недвижимости и главным его регулятором. Напомним, корпорация уже проявила интерес к выкупу готового жилья у красноярских застройщиков с целью передачи его в аренду предприятиям и организациям, которые будут селить в них своих сотрудников.