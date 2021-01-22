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ДОМ.РФ будет выкупать в Красноярске дома под арендное жилье

ДОМ.РФ будет выкупать в Красноярске дома под арендное жилье
Иллюстрация: ipotekami.ru

Механизм и условия сотрудничества с госкорпорацией пока неизвестны, но переговоры с ведущими красноярскими застройщиками уже начались, хотя строители карт не раскрывают.

#НОВОСТИ
Губернатор Красноярского края Александр Усс и генеральный директор госкорпорации ДОМ.РФ Виталий Мутко обсудили перспективы строительства арендного жилья в Красноярске. Встреча состоялась во время рабочего визита главы региона в Москву.
 
По информации краевого правительства, ДОМ.РФ собирается выкупать у застройщиков готовые дома, чтобы сдавать их в наем предприятиям и организациям, которые уже будут селить в них своих сотрудников.
В связи с переводом некоторыми крупными компаниями своих офисов в Красноярск, арендное жилье будет востребовано. Поэтому предложения ДОМ.РФ — наиболее подходящие для таких регионов как Красноярский край», — прокомментировал эту идею Александр Усс.
Причем край готов предоставить компаниям-арендаторам налоговые льготы при реализации их проектов.
 
Как рассказали DK.RU в Минстрое Красноярского края, пока механизмы выкупа и то, на каких условиях он будет проводится, неизвестны. Однако подчеркнули, что переговоры с застройщиками уже ведутся. Правда, по каким объектам — готовым, строящимся или только планируемым к возведению — выяснить не удалось. Название компаний, с которыми общался ДОМ.РФ, собеседник DK.RU назвать отказался, сославшись на то, что информация о проводимых переговорах составляет предмет коммерческой тайны этих предприятий. Сами застройщики тоже тему пока не комментируют. Но в одной из компаний DK.RU рассказали, что эта тема прорабатывается на федеральном уровне уже около двух лет.
 
Напомним, что в мае 2020 года Красноярский край стал одним из двух регионов, где ДОМ.РФ запустил пилотный проект по выкупу у застройщиков невостребованных квартир, с тем, чтобы в будущем продать им это жилье обратно по той же цене. Эксперты отрасли тогда сочли эту меру неким подобием беспроцентного кредитования, коим она, по сути, и являлась.
Автор: Евгений Волошинский
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