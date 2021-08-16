Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 17.08
73,39
86,50
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярский край прибавил темпов по вводу жилья

Красноярский край прибавил темпов по вводу жилья
Иллюстрация: vnovostroe.com

Всего в Сибири за первое полугодие 2021 года ввод жилья вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

#НОВОСТИ

Новосибирская область стала абсолютным лидером по темпам ввода жилья за январь — июнь этого года, построено 738 тыс. кв. м — на 18,3% больше, чем годом ранее, — пишет «Ъ» со ссылкой на Сибирский окружной информационный центр.

Высокий темп роста строительства показывает Иркутская область — 583 тыс. кв. м жилья, что на 79,3% больше, чем в 2020-м. В Красноярском крае возведено 458,7 тыс. кв. м (+27%).

Также уточняется, что Сибирь занимает первое место среди федеральных округов по росту темпов строительства.

По теме

 

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Новый город» Шойгу возведут на юге Красноярского края«Новый город» Шойгу возведут на юге Красноярского края
  • Директор по маркетингу попрощался с «Красным Яром»Директор по маркетингу попрощался с «Красным Яром»
  • Пять районов Красноярска отключат от горячей водыПять районов Красноярска отключат от горячей воды
  • Красноярск ожидают дожди и грозы на новой неделеКрасноярск ожидают дожди и грозы на новой неделе
  • Люди отдают все, в полиции крутят у виска. Российскому ученому угрожают «спасители из ЦБ»Люди отдают все, в полиции крутят у виска. Российскому ученому угрожают «спасители из ЦБ»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.