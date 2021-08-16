Красноярский край прибавил темпов по вводу жилья

Всего в Сибири за первое полугодие 2021 года ввод жилья вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Новосибирская область стала абсолютным лидером по темпам ввода жилья за январь — июнь этого года, построено 738 тыс. кв. м — на 18,3% больше, чем годом ранее, — пишет «Ъ» со ссылкой на Сибирский окружной информационный центр.

Высокий темп роста строительства показывает Иркутская область — 583 тыс. кв. м жилья, что на 79,3% больше, чем в 2020-м. В Красноярском крае возведено 458,7 тыс. кв. м (+27%).

Также уточняется, что Сибирь занимает первое место среди федеральных округов по росту темпов строительства.

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