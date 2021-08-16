Красноярский край прибавил темпов по вводу жилья
Всего в Сибири за первое полугодие 2021 года ввод жилья вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Новосибирская область стала абсолютным лидером по темпам ввода жилья за январь — июнь этого года, построено 738 тыс. кв. м — на 18,3% больше, чем годом ранее, — пишет «Ъ» со ссылкой на Сибирский окружной информационный центр.
Высокий темп роста строительства показывает Иркутская область — 583 тыс. кв. м жилья, что на 79,3% больше, чем в 2020-м. В Красноярском крае возведено 458,7 тыс. кв. м (+27%).
Также уточняется, что Сибирь занимает первое место среди федеральных округов по росту темпов строительства.
По теме
-
Красноярский край лидирует в Сибири по зарплатному неравенству
При этом в регионе самая большая в округе средняя зарплата, да и максимальные превосходят те, на которые могут рассчитывать трудящиеся в соседних территориях.16.08.2021Новости ДККрасноярск
-
Большой опрос: Кто на рынке недвижимости главный?
Развитие рынка недвижимости зависит от многих факторов. Тут и покупательская способность, и механизмы финансирования, и наличие земли под строительство.10.08.2021Новости ДККрасноярск
-
Алексей Петров: «Мы строим жилье по новым правилам»
«Апрелевка» — жилой комплекс с новой идеологией05.08.2021Новости ДККрасноярс