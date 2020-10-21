В Манском районе края проверят золотодобытчиков из-за загрязнения реки Кувай

Провести проверку попросили жители, которые пострадали от летних паводков, произошедших из-за резкого подъема воды в Кувае. Вода могла подняться в результате деятельности золотодобывающих компаний.

Глава Манского района Артем Черных рассказал ТАСС, что в ходе проверки предстоит выяснить, законно ли золотодобытчики использовали земельные участки, а также есть ли у них лицензии.

По словам заместителя министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Юлии Гуменюк, в Кувае предельно допустимая концентрации по взвешенным частицам была превышена в 200 тысяч раз. По содержанию железа - в 720 раз, меди - 250 раз. Ущерб составил около пяти миллионов рублей.

В региональном главке МВД решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Добычей золота в Манском районе занимаются четыре компании.