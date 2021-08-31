Министр природы России: в Красноярском крае некуда складывать мусор
Глава природоохранного ведомства РФ Александр Козлов в интервью «Российской газете» рассказал о мерах правительства страны по снижению количества бытовых отходов.
Министр рассказал, что сейчас с Минпромторгом обсуждается запрет 28 видов одноразовой упаковки, по мнению экспертов ведомства, это позволит существенно снизить количество неперерабатываемых отходов. Речь идет, в частности, о непрозрачных и цветных пэт-бутылках, пластиковых тарелках, трубочках и столовых приборах. Специалисты считают, что эти виды упаковки можно заменить более безопасными для природы, например, изделиями из дерева и пульпекартона.
Запрет будут вводить постепенно до 2024 года, чтобы производители упаковки и товаров смогли перестроить свои производственные цепочки. Минпромторг должен принять решение также и по поводу импорта, иначе, отмечает Александр Козлов, эти ограничения не будут иметь смысла.
Сколько места на мусорных полигонах это сэкономит, пока оценить трудно, но к 2030 году требуется в два раза снизить объем захоронения отходов. В 20 регионах России уже практически нет места на свалках, среди них, например, Санкт-Петербург.
В 9 регионах - Забайкалье, Камчатка, Красноярский край, Магаданская и Новосибирская области, Дагестан, Якутия, Чукотка и Севастополь - уже дефицит мощностей по размещению отходов, который вынуждает использовать нелегальные свалки», - рассказал министр экологии.
Он отметил, что в 65 регионах России введен раздельный сбор отходов, но не всегда выполняется, министерство готовит изменения в закон, которые сделают раздельный сбор мусора обязательным. Ответил министр и на претензии к государству, которое якобы не обеспечивает игрокам рынка условия для работы и, в частности, меры воздействия на жителей, не соблюдающих правила раздельного сбора.
Не надо все взвалить на государство, оно определило игроков рынка. Губернатор назначил регионального оператора, мэр - управляющие компании. Им пора начать заниматься с этими людьми на местном уровне. Нормативная база для этого есть», - заявил глава ведомства.
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