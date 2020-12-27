Красноярск ожидают перебои с вывозом мусора из-за суровых морозов

Левобережный региональный оператор сообщает о перебоях по причине замерзания техники —грузоподъемная техника не может работать при температуре ниже –30 градусов.

В такие холода мы вынуждены каждые два часа делать часовой перерыв на отогрев техники. Тяжело приходится и транспорту, и людям, но мы делаем все, чтобы обеспечить своевременный вывоз отходов», — пояснил Вадим Зоркин, директор обособленного подразделения ООО «Экопроект».

Директор «Экопроекта» призывает горожан

отнестись к ситуации с пониманием».

Как только погода позволит, все отходы будут вывезены внеурочно.

Напомним, реализация мусорной реформы в Красноярске началась с коллапса в начале января 2019 года. Почти десять дней левобережный оператор не мог отладить работу по вывозу мусора из контейнеров во дворах жилых домов. В итоге местами образовались настоящие мусорные баррикады высотой выше человеческого роста.