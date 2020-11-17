«Автоспецбаза» избавится от неэффективного менеджера

Совет директоров сменит гендиректора уже завтра. Как стало известно DK.RU, на завтра, 18 ноября, назначено проведение собрания Совета директоров краевого предприятия АО «Автоспецбаза».

Основной вопрос — освобождение от занимаемой должности текущего директора предприятия Александра Михайлова, который проработал там два года. Чем же запомнился управленец за это время и сделал ли из полигона — пример для подражания.

Директор красноярской «Автоспецбазы» — полигона в Емельяновском районе Красноярска, а по сути свалки — Александр Михайлов, кажется, родился с золотой ложкой во рту. Еще не окончив вуз, в 21 год он стал генеральным директором ООО «Восточно-сибирский лесной инжиниринг». Фирма занималась арендой лесных участков. После ухода с поста Михайлова перерегистрировалась в Краснодаре, и тут же посыпались иски от краевого Минприроды о неисполнении или ненадлежащем исполнение обязательств. Схема проста — компания берет в аренду земли, не выполняет условия договора (например, оплата аренды) и по суду вынуждена эти земли вернуть, попутно заплатив штрафы и пени. Любопытно было бы посмотреть — что там теперь на этих землях. Наверняка лес вековой шумит, не иначе.

Не сделав ни на день перерыва, Михайлов в 23 года становится главным инженером ОАО «Красноярсклеспроектстрой». По сути, компания — подрядчик строительных работ в регионе. Из открытых данных: ОАО являлась поставщиком в 49 государственных контрактах на сумму 100 332 803 рублей. Практически половина от этой суммы — заказы от регионального Минприроды и Агентства лесного хозяйства края. Сейчас организация находится в процессе ликвидации.

В 28, несомненно, талантливого управленца замечают в администрации города. Сперва Михайлов — зам в Управлении зеленого строительства, после — начальник отдела в департаменте городского хозяйства. Но карьера чиновника в течение двух лет оказалась подготовкой. Отсидев пять месяцев в дирекции Универсиады (кто там только не сидел), в 30 герой нашего рассказа становится генеральным директором АО «Автоспецбаза».

Отметим, что по всем ступенькам карьерной лестницы (за исключением периода в дирекции Универсиады) Михайлов двигался без запинок, переходя на новые должности или в день увольнения, или на вторые-третьи сутки. Удивительно востребованный человек.

По-взрослому

В 2018 году «Автоспецбаза» была передана из рук муниципалитета в краевую казну. По сути — это госпредприятие, коих на балансе региона — видимо невидимо.

По большому счету и года не прошло, как Александр Михайлов почувствовал запах денег, заработанных на мусоре.

Осенью 2019 года в интервью телеканалу «Центр Красноярск» Михайлов рассказал, что в этом году он «сделал упор на приобретение спецтехники» для полигона: бульдозеров, экскаватора, грейдера, фронтальника. Плюс закуплены четыре мусоровоза. Но кроме этих полезных покупок, на баланс «Автоспецбазы» поступили: Lifan Murman, Hyundai Santa Fe и Toyota Land Cruiser 200.

Свои приобретения гендиректор тогда объяснил производственной необходимостью.

Никакого излишества в этом я не вижу. Действительно все так, я этого не скрываю. На предприятии до меня был один легковой автомобиль. Для организации текущей деятельности в несколько этапов были приобретены эти автомобили. Что касается приобретения последнего автомобиля Toyota Land Cruiser 200, о котором столько идет разговоров. Если открыть мой календарный график, то еще на прошлой неделе я находился и в Богучанах, и в Кодинске. На следующей неделе это будут Ергаки, Шушенское, Ермаковское — там, где зачастую приходится ездить по тем дорогам, где дорожное полотно представляет из себя направление. Мы приобретали еще Уаз Патриот, но пришли к выводу, что эксплуатационные расходы и динамика ремонтов у Toyota Land Cruiser отличаются в лучшую сторону. На нем можно доехать из точки «А» в точку «Б», — поведал он.

Кто бы сомневался, что Крузак лучше Уазика, пусть и патриотичного. Но это, напомним, госкомпания на балансе Красноярского края.

Покупкой дорогого внедорожника директором «Автоспецбазы» заинтересовались тогда в Заксобрании. Депутат краевого парламента Александр Глисков направил запрос в профильное министерство.

Вместо того, чтобы покаяться, он начинает доказывать свою правоту. Человек, видимо, не понимает идеологию мусорной реформы. Если предприятие покупает такие автомобили, я могу сделать вывод, что этот банкет - за счет жителей. Направлю запрос, попрошу проверить законность и целесообразность всех этих закупок», — заявил Глисков.

Пока Минприроды готовило ответ, Михайлов под Минусинском умудрился разбить служебный джип Toyota Land Cruiser, купленный за два месяца до происшествия за 6 млн руб. Внедорожник тогда получил серьезные повреждения, его доставили в Красноярск на эвакуаторе.

Вот как тогда описывали это в СМИ:

По одной версии, джип Toyota Land Cruiser 200 выехал на встречку, где произошло столкновение. По другой, джип Михайлова въехал в забор. Не понятно, как директор краевого предприятия договорился со вторым участником ДТП и был ли второй участник в этой аварии. Однако из-за того, что директор «Автоспецбазы» на месте, как положено, не оформил происшествие, предприятие лишилось права ремонтировать автомобиль по страховке. Эти расходы, скорее всего, будут покрыты из бюджета «Автоспецбазы».

Зато о происшествии никто из вышестоящего начальства в Минэкологии не узнает...

Информацию о ДТП директор «Автоспецбазы» накануне сообщил на предприятии. Не известно, подлежит ли разбитый Cruiser 200 восстановлению или придется покупать новый. Но без авто Александр Михайлов точно не останется — в 2019 г. «Автоспецбаза» для директора купила целых три автомобиля на 9 млн руб. В автопарке директора еще остались новенькие Lifan Murman и Hyunday Santa Fe».

Взрослый парень. Может себе позволить. Купил машинку, покатался, разбил — подавай другую. И история эта, как оказалась, вообще никого в Минприроды не волнует. На запрос Глискова там ответили, что влияния на компанию не имеют, ограничений на покупки никаких, а начать проверку — на это у ведомства нет никаких полномочий. «Автоспецбаза» оказалась государством в государстве, которое живет по своим правила и законам.

Отписка Минприроды все того же Глискова взволновала (https://krsk.sibnovosti.ru/enterprise/380861-ministerstvo-ekologii-kraya-otkrestilos-ot-avtospetsbazy). Не знал в тот момент депутат одной небольшой детали. С покупкой дорогого внедорожника параллельно происходило и еще одно событие. «Специалистом по управлению многоквартирным домом отдела управления жилищным фондом» в компанию «Автоспецбаза» был устроен 26-летний Евгений Корчашкин - сын на тот момент министра природных ресурсов Красноярского края.

Что за дом у свалки, и зачем им нужно управлять целым отделом, который был создан уже после передачи компании в краевую собственность. Выводы вы делаете сами. Лучше бы Корчашкин-младший занялся увеличением мощностей полигона — может и толк бы был. А так Михайлов и компания за два года работы только и сделала, что увеличила инвестиционную программу с 300 млн до 1,3 млрд рублей.

То, что Михайлова завтра снимут, нет никаких сомнений. Что ж, оно и логично. Покатался и хватит. Хотя, учитывая трудовую биографию Михайлова, уже на следующий день он должен снова начать рулить.