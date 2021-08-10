«Черное небо» задержится над Красноярском еще на сутки

Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) в Красноярске ввели в конце прошлой недели из-за задымления, вызванного лесными пожарами. Снять его собирались сегодня, но передумали.

Режим «черного неба» в Красноярске продлили до 19:00 11 августа 2021 года. Об этом сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и синоптической ситуацией, ожидаются условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Прогнозируется I группа ЗАВ — „относительно высокое загрязнение“», — говорят в ведомстве.

Причина все та же — задымление, из-за лестных пожаров в Якутии и Иркутской области. По ней же режим НМУ был введен с 17:00 субботы — 7 августа. Ожидалось, что ситуация стабилизируется к сегодняшним 17:00.

На данный момент степень загрязнения атмосферного воздуха в Красноярске описывается специалистами УГМС как повышенная. Наибольшие показатели зафиксированы в Кировском районе города.

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