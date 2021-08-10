«Черное небо» задержится над Красноярском еще на сутки
Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) в Красноярске ввели в конце прошлой недели из-за задымления, вызванного лесными пожарами. Снять его собирались сегодня, но передумали.
В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и синоптической ситуацией, ожидаются условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Прогнозируется I группа ЗАВ — „относительно высокое загрязнение“», — говорят в ведомстве.
Почти неделю метеоусловия в Сибири мешают нормальным полетам авиации. В Красноярском крае ситуация может измениться в течение среды. Пока же приходится мириться с задержками рейсов.
В результате перечень предприятий, к которым будут предъявляться особые требования увеличился более на 40%. Хотя тех, кто прилежно исполнял свои обязанности в прошлом году, из него исключили.
Сибири дадут денег на экологию. Красноярска в списке нет
В массе своей деньги федерального бюджета пойдут на модернизацию транспортного сектора и системы теплоснабжения. Но есть и некоторые элементы газификации.