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«Дымовая завеса падет» — график полетов из Красноярске может восстановиться уже завтра

«Дымовая завеса падет» — график полетов из Красноярске может восстановиться уже завтра
Автор фото: Евгения Шихалеева. Иллюстрация: vk.com/kja.aero

Почти неделю метеоусловия в Сибири мешают нормальным полетам авиации. В Красноярском крае ситуация может измениться в течение среды. Пока же приходится мириться с задержками рейсов.

#НОВОСТИ
По прогнозам синоптиков, которые есть у авиаторов Красноярского края, уже в среду метеоусловия в регионе могут измениться, из-за чего мешавшее полетам задымление отступит. Об этом DK.RU рассказали в пресс-службе аэропорта Красноярск.
 
По информации воздушной гавани, уже сегодня задержек рейсов меньше, чем было вчера. Например, сейчас, по данным онлайн-табло аэропорта, задержан вылет только четырех рейсов, два из которых — в Якутск, один — в Анталью и еще один — Анапу, транзитом из Якутска).
Вчера же в общей сложности было задержано около 60 рейсов. Большей частью задержки происходили из-за проблем не красноярском аэропорту, а либо там, откуда борт летел к нам, либо куда он должен был от нас вылететь. В среднем ожидание вылета составляло 2,5-3 часа», — рассказали в порту.
Также авиаторы пояснили, что решение о задержке того или иного рейса принимает авиакомпания. Как правило, это происходит по одной из двух причин: у аэропорта нет допусков для приема самолетов в таких метеоусловиях, либо квалификация пилота недостаточна, чтобы в такой ситуации сажать борт.
 
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Из-за плотного смога, вызванного дымом якутских и иркутских лесных пожаров, задерживаются рейсы в Красноярске и других крупных сибирских городах.

Почти 1000 населенных пунктов Красноярского края - в дыму из-за пожаров

Более 900 населённых пунктов в регионе оказались задымленными. Всему виной - лесные пожары, которые бушуют в Якутии. Об этом рассказали в МЧС по Красноярскому краю.

В Красноярском крае лесные пожары расширились на 2,7 тысяч гектаров

За минувшие сутки в Эвенкийском районе Красноярского края потушили 2 лесных пожара. В ликвидации возгорания принимали участие 113 человек и 3 единицы техники.

 

 

Автор: Евгений Волошинский
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