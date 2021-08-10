«Дымовая завеса падет» — график полетов из Красноярске может восстановиться уже завтра
Почти неделю метеоусловия в Сибири мешают нормальным полетам авиации. В Красноярском крае ситуация может измениться в течение среды. Пока же приходится мириться с задержками рейсов.
Вчера же в общей сложности было задержано около 60 рейсов. Большей частью задержки происходили из-за проблем не красноярском аэропорту, а либо там, откуда борт летел к нам, либо куда он должен был от нас вылететь. В среднем ожидание вылета составляло 2,5-3 часа», — рассказали в порту.
Из-за плотного смога, вызванного дымом якутских и иркутских лесных пожаров, задерживаются рейсы в Красноярске и других крупных сибирских городах.
Почти 1000 населенных пунктов Красноярского края - в дыму из-за пожаров
Более 900 населённых пунктов в регионе оказались задымленными. Всему виной - лесные пожары, которые бушуют в Якутии. Об этом рассказали в МЧС по Красноярскому краю.
В Красноярском крае лесные пожары расширились на 2,7 тысяч гектаров
За минувшие сутки в Эвенкийском районе Красноярского края потушили 2 лесных пожара. В ликвидации возгорания принимали участие 113 человек и 3 единицы техники.