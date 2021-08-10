«Дымовая завеса падет» — график полетов из Красноярске может восстановиться уже завтра

Почти неделю метеоусловия в Сибири мешают нормальным полетам авиации. В Красноярском крае ситуация может измениться в течение среды. Пока же приходится мириться с задержками рейсов.

По прогнозам синоптиков, которые есть у авиаторов Красноярского края, уже в среду метеоусловия в регионе могут измениться, из-за чего мешавшее полетам задымление отступит. Об этом DK.RU рассказали в пресс-службе аэропорта Красноярск.

По информации воздушной гавани, уже сегодня задержек рейсов меньше, чем было вчера. Например, сейчас, по данным онлайн-табло аэропорта, задержан вылет только четырех рейсов, два из которых — в Якутск, один — в Анталью и еще один — Анапу, транзитом из Якутска).

Вчера же в общей сложности было задержано около 60 рейсов. Большей частью задержки происходили из-за проблем не красноярском аэропорту, а либо там, откуда борт летел к нам, либо куда он должен был от нас вылететь. В среднем ожидание вылета составляло 2,5-3 часа», — рассказали в порту.

Также авиаторы пояснили, что решение о задержке того или иного рейса принимает авиакомпания. Как правило, это происходит по одной из двух причин: у аэропорта нет допусков для приема самолетов в таких метеоусловиях, либо квалификация пилота недостаточна, чтобы в такой ситуации сажать борт.

Читайте также: