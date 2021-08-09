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В аэропорту Красноярск задерживаются 18 рейсов

В аэропорту Красноярск задерживаются 18 рейсов
Иллюстрация: geliophoto.com

Из-за плотного смога, вызванного дымом якутских и иркутских лесных пожаров, задерживаются рейсы в Красноярске и других крупных сибирских городах.

#НОВОСТИ

В Красноярске, по данным онлайн-табло, задерживаются 18 рейсов на прилет-вылет, в аэропорту Иркутска — 24, в аэропорту Новосибирска — 28. Об этом сообщает «Ъ».

Командиры воздушных судов принимают решение, могут ли они в таких условиях посадить самолет или же лучше осуществить посадку на запасной аэродром»,— прокомментировали ситуацию в пресс-службе «Емельяново».

В пресс-службе аэропорта «Толмачево» рассказывают, что задержки рейсов связаны с метеоусловиями:

Речь идет о рейсах аэропортов Читы, Иркутска, Абакана, Талакана, Томска».

По данным МЧС на 9 августа, в Красноярском крае дымом от лесных пожаров окутаны более 1000 населенных пунктов, в Иркутской области — 438 населенных пунктов.

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Автор: Петр Савельев
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