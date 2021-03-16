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Красноярскому краю расширили список особого экологического надзора

Красноярскому краю расширили список особого экологического надзора
Иллюстрация: aakolotov.livejournal.com

В результате перечень предприятий, к которым будут предъявляться особые требования увеличился более на 40%. Хотя тех, кто прилежно исполнял свои обязанности в прошлом году, из него исключили.

#НОВОСТИ
В 2021 года в Красноярском крае под особым экологическим контролем будут находиться 164 предприятия. Об этом рассказали в региональном Министерстве экологии и рационального природопользования. Ранее в этот перечень входило 117 организаций.
 
Как рассказали в ведомстве, этот список обновляется раз в год. Вошедшие в него компании обязаны отчитываться перед министерством о мероприятиях по снижению выбросов в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), а при их наступлении именно такие предприятия проверяются в первую очередь.
При актуализации перечня в этом году мы учитывали положительный опыт организаций, которые добросовестно и ответственно относятся к экологии нашего города. Те, кто выполнял требования природоохранного законодательства, своевременно устранял замечания или ликвидировал источник загрязнения воздуха, были исключены из данного перечня», — рассказал глава Минэкологии края Павел Борзых.
Полный список предприятий, к которым теперь будут находится в зоне особого экологического внимания властей, опубликован на сайте Минэкологии.
Автор: Евгений Волошинский
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