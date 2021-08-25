Красноярск ввели в режим «черного неба» на два дня
Режим НМУ объявлен в Красноярске и Ачинске до вечера 27 августа, — сообщает пресс-служба краевого управления Роспотребнадзора.
Режим НМУ введен в Красноярске восьмой раз с начала года.
«С 19 часов 25 августа 2021 г. до 19 часов 27 августа 2021 г. на территории г. Красноярска <...> объявляются НМУ первой степени опасности», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Во время НМУ источником смога становятся выхлопные газы и выбросы предприятий. Режим НМУ предписывает предприятиям сократить выбросы в атмосферу.
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