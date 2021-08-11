Фигурист Ягудин обвинил красноярцев в травле. Но сначала извинился
Красноярцы напали на фигуриста за то, что тот не увидел и не почувствовал смога в городе, а сделал вид, что с экологией все хорошо. Однако горожане уже больше недели страдают от дыма и гари.
Алексей Ягудин приехал в Красноярск для съемок ролика ко Дню физкультурника. Фигурист выложил фото на фоне Коммунального моста в Инстаграм. Красноярцы тут же начали писать ему комментарии и говорить, что он выбрал не самое лучшее время для приезда в город: тут везде дым и пахнет гарью, уровень вредных веществ в воздухе превышает норму.
На что Ягудин ответил, что ничего такого не заметил. Подписчики в свою очередь обвинил его во вранье и даже в продажности.
Фигурист закрыл комментарии к посту, а на следующий день написал новый с обращением ко всем красноярцам. Он извинился за свою невнимательность к плохой экологии, заявив, что не врал, просто не успел прочувствовать.
Наше мероприятие прошло в центре города, где мне показалось, что смог был небольшой, и запах я не ощущал. На тот момент я не почувствовал никакой катастрофы», - заявил Ягудин.
А затем сразу отругал подписчиков за то, что те устроили травлю.
Вы представляете, сколько человеку должны заплатить, чтобы он пошел на такое? Вы серьезно? А главное — кто и зачем мне за такое должен платить?!!! За вранье деньги берут только м***и. Извините, себя к таковым не отношу. Глупец? Бывает. Не самый умный. Травля в XXI веке стала самой ужасной штукой современности. Многих доводят до суицидов, нервных срывов. С хейтом можно столкнуться везде. В фигурном катании так вообще. Но я спокойно к этому отношусь. Но вы в следующий раз задумайтесь, а так ли плох Ягудин, чтобы ему писать гадость, когда в мире столько подонков?» — заявил спортсмен.
Красноярск уже несколько дней живет в режиме «черного неба». Горд погрузился в дым от пожаров, которые бушуют в Якутии.
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