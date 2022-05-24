«Норникель»: стагнация мирового автопрома сдержит рост спроса на металлы

По прогнозам компании, востребованность никеля и палладия в этом году продолжит расти, хоть и медленнее, а вот спрос на платину практически не изменится.

Снижение производства автомобилей в мире приведет к сокращению спроса на металлы платиновой группы (МПГ) в 2022 и 2023 годах. Такие данные приведены в обзоре рынка этих металлов, который опубликовал «Норникель».

Эпидемия коронавируса, ставшая главной причиной нарушений в цепочках поставок в последние несколько лет, все еще не ушла и продолжает непредсказуемым образом сказываться на рынке, включая недавние вспышки в Китае. Наряду с сохраняющимися ограничениями в логистике это может отложить восстановление рынка микросхем как минимум до 2023 г., что подорвет мировое автомобильное производство», — говорят в компании.

По прогнозам металлургов, в 2022 годы в мире будет произведено 80 млн легковых автомобилей, а в 2023-м — 91 млн. Полгода назад эти цифры были на уровне 86 млн и 93 млн машин соответственно. Такое сокращение производства может привести к тому, что спрос на палладий в этом году снизится на 570 000 унций, на платину — на 170 000 унций, а в следующем — на 370 000 унций по палладию и на 120 000 унций по платине.

При этом, в «Норникеле» считают, что общий мировой спрос на палладий в 2022 году вырастет на 3% и составит 10,3 млн унций. Предложение также станет больше. В результате дефицит этого металла на рынке будет на уровне 0,1 млн унций. В 2023-м рост спроса и предложения продолжится примерно пропорционально, соответственно дисбаланса на рынке не возникнет.

Не будет проблем и с платиной. Рынок этого металла сегодня находится в состоянии профицита (примерно 0,9 млн унций). В 2023-м он станет меньше (0,6 млн унций), но в дефицит не превратиться.

Мы ожидаем, что в текущем году спрос на платину со стороны автопроизводителей будет стагнировать, так как частичное восстановление спроса со стороны мировой автомобильной промышленности будет компенсировано снижением потребления в Китае на фоне ужесточения экологических норм по выбросам вредных веществ грузовых автомобилей (China VI)», — рассказали в «Норникеле».

Плюс к этому, в Европе продолжает снижаться доля дизельных автомобилей. В 2022 году она уже сократилась на 5 п.п. и сейчас составляет 16%, что также негативно влияет на востребованность платины.

Водородная экономика создаст значительный дополнительный спрос на платину, однако потребуется еще как минимум пять лет, прежде чем эта отрасль станет крупным потребителем платины», — прогнозируют металлурги.

В отличие от МПГ, спрос на никель в 2022 году будет расти довольно споро (хоть и медленне, чем раньше). По прогнозам «Норникеля», он прибавит 11% (в 2021-м было 17%) и составит 3,17 млн т.

Ожидается, что в 2022 г. на рынке никеля будет наблюдаться умеренный профицит в объеме около 40 000 т, а в 2023-м — порядка 100 000 т. В основном это будет низкосортный никель, производство которого вырастет за счет введения новых мощностей в Индонезии, а также росту производства химических соединений и дальнейшему увеличению выпуска металлического никеля, порошка и ферроникеля», — говорят в «Норникеле».

Колебания спроса не повлияли на производственные планы компании — она подтвердила свой производственный прогноз на 2022 год.

Мы продолжаем поставки металлов в соответствии с контрактными обязательствами, несмотря на логистические сложности, связанные с ограниченной доступностью международных авиаперевозок», — сказали в «Норникеле».

Читайте также:

«Жизнь продолжается»: компания «Норникель» подвела итоги первого квартала 2021 года Металлурги нарастили производство никеля и меди, но чуть потеряли в платиноидах. Однако, последнее, связано с высокой базой прошлого года.

Развитием Арктической зоны займутся крупнейшие компании страны

Накануне «Норникель» и «Росатом» договорились о реализации стратегических проектов в Арктической зоне, а также возможном совместном освоении месторождения лития. Что ещё обсуждалось сторонами?

Норникель и Русал согласились заморозить внутренние цены на металл

Минпромторг РФ договорился с рядом металлургических компаний об установлении фиксированной цены на цветные металлы для внутреннего рынка.