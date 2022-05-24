Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 21.05
58,88
60,89
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Норникель»: стагнация мирового автопрома сдержит рост спроса на металлы

«Норникель»: стагнация мирового автопрома сдержит рост спроса на металлы
Иллюстрация: vk.com/nornickel_official

По прогнозам компании, востребованность никеля и палладия в этом году продолжит расти, хоть и медленнее, а вот спрос на платину практически не изменится.

#НОВОСТИ
Снижение производства автомобилей в мире приведет к сокращению спроса на металлы платиновой группы (МПГ) в 2022 и 2023 годах. Такие данные приведены в обзоре рынка этих металлов, который опубликовал «Норникель».
Эпидемия коронавируса, ставшая главной причиной нарушений в цепочках поставок в последние несколько лет, все еще не ушла и продолжает непредсказуемым образом сказываться на рынке, включая недавние вспышки в Китае. Наряду с сохраняющимися ограничениями в логистике это может отложить восстановление рынка микросхем как минимум до 2023 г., что подорвет мировое автомобильное производство», — говорят в компании.
По прогнозам металлургов, в 2022 годы в мире будет произведено 80 млн легковых автомобилей, а в 2023-м — 91 млн. Полгода назад эти цифры были на уровне 86 млн и 93 млн машин соответственно. Такое сокращение производства может привести к тому, что спрос на палладий в этом году снизится на 570 000 унций, на платину — на 170 000 унций, а в следующем — на 370 000 унций по палладию и на 120 000 унций по платине.
 
При этом, в «Норникеле» считают, что общий мировой спрос на палладий в 2022 году вырастет на 3% и составит 10,3 млн унций. Предложение также станет больше. В результате дефицит этого металла на рынке будет на уровне 0,1 млн унций. В 2023-м рост спроса и предложения продолжится примерно пропорционально, соответственно дисбаланса на рынке не возникнет.
 
Не будет проблем и с платиной. Рынок этого металла сегодня находится в состоянии профицита (примерно 0,9 млн унций). В 2023-м он станет меньше (0,6 млн унций), но в дефицит не превратиться.
Мы ожидаем, что в текущем году спрос на платину со стороны автопроизводителей будет стагнировать, так как частичное восстановление спроса со стороны мировой автомобильной промышленности будет компенсировано снижением потребления в Китае на фоне ужесточения экологических норм по выбросам вредных веществ грузовых автомобилей (China VI)», — рассказали в «Норникеле».
Плюс к этому, в Европе продолжает снижаться доля дизельных автомобилей. В 2022 году она уже сократилась на 5 п.п. и сейчас составляет 16%, что также негативно влияет на востребованность платины.
Водородная экономика создаст значительный дополнительный спрос на платину, однако потребуется еще как минимум пять лет, прежде чем эта отрасль станет крупным потребителем платины», — прогнозируют металлурги.
В отличие от МПГ, спрос на никель в 2022 году будет расти довольно споро (хоть и медленне, чем раньше). По прогнозам «Норникеля», он прибавит 11% (в 2021-м было 17%) и составит 3,17 млн т.
Ожидается, что в 2022 г. на рынке никеля будет наблюдаться умеренный профицит в объеме около 40 000 т, а в 2023-м — порядка 100 000 т. В основном это будет низкосортный никель, производство которого вырастет за счет введения новых мощностей в Индонезии, а также росту производства химических соединений и дальнейшему увеличению выпуска металлического никеля, порошка и ферроникеля», — говорят в «Норникеле».
Колебания спроса не повлияли на производственные планы компании — она подтвердила свой производственный прогноз на 2022 год.
Мы продолжаем поставки металлов в соответствии с контрактными обязательствами, несмотря на логистические сложности, связанные с ограниченной доступностью международных авиаперевозок», — сказали в «Норникеле».
Читайте также:
«Жизнь продолжается»: компания «Норникель» подвела итоги первого квартала 2021 года

Металлурги нарастили производство никеля и меди, но чуть потеряли в платиноидах. Однако, последнее, связано с высокой базой прошлого года.

Развитием Арктической зоны займутся крупнейшие компании страны

Накануне «Норникель» и «Росатом» договорились о реализации стратегических проектов в Арктической зоне, а также возможном совместном освоении месторождения лития. Что ещё обсуждалось сторонами?

Норникель и Русал согласились заморозить внутренние цены на металл

Минпромторг РФ договорился с рядом металлургических компаний об установлении фиксированной цены на цветные металлы для внутреннего рынка.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Жара спадет: погода на неделю в КрасноярскеЖара спадет: погода на неделю в Красноярске
  • Одежные бренды Mohito и Cropp возвращаются в КрасноярскОдежные бренды Mohito и Cropp возвращаются в Красноярск
  • «Дачу Быкова» в Зеленой Роще выставили на продажу«Дачу Быкова» в Зеленой Роще выставили на продажу
  • NordStar устроила распродажу билетов на рейсы из КрасноярскаNordStar устроила распродажу билетов на рейсы из Красноярска
  • На АЗС самой крупной сети КНП Красноярска подешевел бензинНа АЗС самой крупной сети КНП Красноярска подешевел бензин
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.