«Норникель»: стагнация мирового автопрома сдержит рост спроса на металлы
По прогнозам компании, востребованность никеля и палладия в этом году продолжит расти, хоть и медленнее, а вот спрос на платину практически не изменится.
Эпидемия коронавируса, ставшая главной причиной нарушений в цепочках поставок в последние несколько лет, все еще не ушла и продолжает непредсказуемым образом сказываться на рынке, включая недавние вспышки в Китае. Наряду с сохраняющимися ограничениями в логистике это может отложить восстановление рынка микросхем как минимум до 2023 г., что подорвет мировое автомобильное производство», — говорят в компании.
Мы ожидаем, что в текущем году спрос на платину со стороны автопроизводителей будет стагнировать, так как частичное восстановление спроса со стороны мировой автомобильной промышленности будет компенсировано снижением потребления в Китае на фоне ужесточения экологических норм по выбросам вредных веществ грузовых автомобилей (China VI)», — рассказали в «Норникеле».
Водородная экономика создаст значительный дополнительный спрос на платину, однако потребуется еще как минимум пять лет, прежде чем эта отрасль станет крупным потребителем платины», — прогнозируют металлурги.
Ожидается, что в 2022 г. на рынке никеля будет наблюдаться умеренный профицит в объеме около 40 000 т, а в 2023-м — порядка 100 000 т. В основном это будет низкосортный никель, производство которого вырастет за счет введения новых мощностей в Индонезии, а также росту производства химических соединений и дальнейшему увеличению выпуска металлического никеля, порошка и ферроникеля», — говорят в «Норникеле».
Мы продолжаем поставки металлов в соответствии с контрактными обязательствами, несмотря на логистические сложности, связанные с ограниченной доступностью международных авиаперевозок», — сказали в «Норникеле».
Металлурги нарастили производство никеля и меди, но чуть потеряли в платиноидах. Однако, последнее, связано с высокой базой прошлого года.
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