Управление норильской энергосистемой «Норникеля» передадут на федеральный уровень

Полностью переход должен завершиться к 2024 году. Это нужно, чтобы все субъекты энергосистемы России работали по единым правилам и технологиям.

С 2024 года Норильской энергосистемой «Норникеля» будет управлять Системный оператор Единой энергетической системы. Соответствующее соглашение стороны подписали на Петербургском экономическом форуме.

По словам председателя правления СО ЕЭС Федора Падчего, одна из главных задач этого документа — распространить в изолированной энергосистеме Таймыра общие принципы и стандарты, существующие в Единой энергетической системе России.

Проект предусматривает сложные технологические решения, поэтому очень важно провести переход в плановом режиме: отстроить технологии, создать цифровые двойники энергосистемы, дополнительно обучить персонал, построить сети связи», — отметил он после подписания.

Сейчас активами, о которых идет речь в соглашении, управляет Норильско-Таймырская энергетическая компания, которая входит в группу «Норникель». На время передачи управления отстранять ее от этого процесса не будут — планировать, управлять и разрабатывать мероприятия стороны будут совместно. Как отметил вице-президент «Норникеля» по энергетике Евгений Федоров, стандарты СО ЕЭС являются более прогрессивными, нежели те, по которым работает НТЭК.

Реформирование и развитие энергосистемы «Норникеля» не сводится лишь к передаче оперативного управления ей Системному оператору.

Мы сохраняем планы, которые у нас были с точки зрения строительства новых и реновации существующих генерирующих мощностей. Мы планируем достаточно большое сетевое развитие во всех регионах, где мы работаем», — рассказал вице-президент «Норникеля» Евгений Федоров.

Так, компания собирается заменить устаревшую мазутную котельную в Мончегорске на современную электрическую, что позволит снизить выбросы СО2 на 400 000 тонн в год. Соответствующее соглашение также было подписано на ПМЭФ.

Строительство такой мощной котельной позволит нам полностью уйти от использования мазута на производственной площадке в Мончегорске. Этот проект — часть экологической стратегии „Норникеля“. Кроме этого, мы существенно повышаем эффективность производственных процессов — от снижения расходов на энергоресурс до оптимизации затрат на логистику топлива», — отметил Федоров.

Напомним, что в том же Мончегорске «Норникель» собирается построить новый медный завод, который будет работать на принципах белой металлургии, нагрузка от которой на экологию очень невелика, по сравнению с классическими ее видами.

Для компании, это часть стратегии роста. Это плюс 40% медного производства. Причем производства современного, на котором производительность труда будет в 2,5 раза выше, чем на старом, а уровень утилизации отходящих газов составит не менее 99,5%», — рассказал старший вице-президент «Норникеля» Сергей Дубовицкий.

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