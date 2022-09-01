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В Норильске начали строить первые дома по программе реновации

В Норильске начали строить первые дома по программе реновации
Иллюстрация: nornickel.ru

Стоимость возведения этих домов составит 2 млрд рублей. Построить их планируют примерно за два года.

#НОВОСТИ

Началось строительство первых двух домов по программе реновации Норильска. Об этом сообщили в пресс-службе «Норникеля», проектный офис которого и ведет работу.

Это будут монолитные девятиэтажки, которые расположатся на ул. 50 лет Октября. Суммарно в них будет 184 квартиры. В администрации Норильска их планируют прежде всего для переселения семей из ветхого и аварийного жилья. 

Главная особенность Норильска — это логистика, поэтому наша задача — завезти материалы, необходимые для строительства, и всю технику. Мы уже подготовили строительную площадку. Сегодня идет процесс дополнительного усиления фундамента и наращивания существующих свай. В ноябре-декабре этого года мы завершим нулевой цикл», — рассказал Александр Бочкун, представитель строительной компании «СК Град» в Норильске, которая является подрядчиком на этих объектах.

Стоимость проекта оценивается в 2 млрд рублей. Завершиться работы должны к концу 2024. По окончании строительства территорию у домов благоустроят: здесь оборудуют детскую игровую площадку, площадки для занятия спортом и отдыха взрослых, а также парковочные места.

Строительство ведется в рамках четырехстороннего соглашения о социально-экономическом развитии Норильска, которое было подписано в 2021 между федеральными, краевыми, муниципальными властями и «Норникелем». Общая стоимость программы оценивается в 120 млрд рублей, из которых 81,3 млрд выделено металлургами. Рассчитана она до 2035.

Помимо означенных выше денег президент компании Владимир Потанин распорядился выделить еще 150 млрд рублей на мероприятия, не вошедшие в комплексный план.

 
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Автор: Петр Савельев
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