В Новосибирске прошел первый инновационный форум In’Hub

Он собрал изобретателей со всей России и других стран. Они смогли не только показать себя, но и найти потенциальных инвесторов в свои проекты.

Более двухсот инновационных проектов было представлено на первом Международном форуме изобретателей In’Hub, который прошел в Новосибирске. Он собрал участников из более чем 20 стран. Самому молодому из них было 11 лет, а самому взрослому — 83.

За последнее десятилетие мир очень сильно изменился, и сегодня исследованиями занимаются не только академические институты — но также региональные университеты, а зачастую и малые инновационные компании. Какие бы ни возникали трудности, многие люди предлагают передовые идеи, изобретают что-то. И наша задача — помочь им успешно внедрять разработки в жизнь», — отметил губернатор Андрей Травников, Новосибирской области, открывая форум.

Спектр изобретений, которые были представлены на форуме, очень широк. Так, Ивановский энергоуниверситет показал установку для опреснения воды и магнитную жидкость с особыми свойствами для использования в разных отраслях промышленности, а доцент Чувашского ГАУ — программно-аппаратный комплекс «Гемоскан», который позволяет изучать биологические образцов животных с помощью методов машинного зрения и машинного обучения.

По итогам выставочной части форума было вручено 40 золотых медалей форума. Получили их не только опытные инноваторы, но и школьники, чей путь в этой сфере только начинается.

Помимо этого гостям и участникам форума была предложена насыщенная деловая и образовательная программа. В ее рамках прошло множество лекций и круглых столов, но особое внимание стоит уделить нескольким питчинг-сессиям, которые состоялись на форуме. Участники одной из них имели возможность представить свои идеи инвесторам и бизнес-ангелам.

Другая сессия была предназначена для студентов российских технических ВУЗов и начинающих изобретателей, у которых еще нет патентов. В их числе представленных на ней проектов были дроны-беспилотники, электродвигатели, устройства климатического контроля и многое другое.

То, что вы изобретаете сегодня, создает будущее. Без вас не было бы инноваций, не было бы развития. А если нет развития, тогда наступает стагнация: как экономическая, так и социальная. И общество откатывается назад», — обратился к участникам Давид Таджи-Фаруки, советник президента Международной федерации ассоциаций изобретателей IFIA.

Форум In’Hub задумывался как место встречи инноваторов, инвесторов и промышленных компаний, чтобы они могли не просто увидеть друг друга, а начать путь к сближению. И эта цель была достигнута, считает Ирина Жуйкова, директор департамента социальной политики компании «Норникель», которая и выступила инициатором проведения форума.

Очень важно, что изобретатели начали заключать партнерские соглашения друг с другом прямо на площадке форума. Например, стартап, который изобрел антибактериальную упаковочную пленку, подружился с разработчиками биоразлагаемой посуды. И готов поделиться инновационным составом, чтобы в итоге получилась антибактериальная биоразлагаемая посуда. И таких партнерств мы видим много», — рассказала она.

Также в рамках In’Hub «Норникель» проводил собственную образовательную программу, рассказывая про технологии, которые использует компания, и перспективные проекты будущего.

Новое время ставит перед нами новые задачи и вызовы, которые должны решаться. Мы охотно приняли участие в организации форума, который стал площадкой, позволяющей максимально оперативно организовать взаимодействие наших разработчиков, инвесторов, бизнеса и организаций для скорейшего внедрения инноваций в будущем», — отметил Михаил Кузнецов, директор департамента федеральных и региональных программ компании «Норникель».

Форум In’Hub является частью одноименного акселератора инноваций, запущенного «Норникелем» летом этого года. Одна из задач платформы: максимально сократить путь от идеи до ее внедрения, что в условиях действующих сегодня санкций крайне важно. Дело в том, что зависимость российского бизнеса от импортных технологий на конец прошлого года по некоторым секторам (например, в IT) доходила до 90%. Если говорить о промышленности, то здесь основной дефицит — это машины и оборудование (на импорт в этом секторе приходится в среднем 40%), а это ставит под угрозу реализацию основных инвестпроектов, в том числе в критически важных отраслях экономики России. Соответственно, чем быстрее наработки отечественных ученых дойдут до бизнеса, а тот в свою очередь сможет заявить о своих потребностях, тем стабильнее будет экономическая ситуация.

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