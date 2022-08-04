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«Норникель» и Московский инновационный кластер запустили конкурс для инноваторов

«Норникель» и Московский инновационный кластер запустили конкурс для инноваторов
Иллюстрация: vk.com/innocluster

К участию приглашаются проекты, связанные с новыми технологиями в горно-добывающей отрасли.

#НОВОСТИ
Стартовал прием заявок на участие в технологическом конкурсе Industry Tech 2022, учредителями которого являются «Норникель» и Московский инновационный кластер.
 
Принять участие в конкурсе могут проекты с готовым продуктом, прототипом или MVP, а также команды изобретателей. Главное требование: перспектива импортозамещения в сферах ИТ, строительства, водородной энергетики, новых материалов, батарейных технологий и экологии производства.
Тема инновационных разработок является приоритетом для „Норникеля“. Мы пилотируем на своей площадке в постоянном режиме огромное количество разработок и изобретений для решения производственных задач и находимся в постоянном поиске новых инновационных идей. И такие технологические конкурсы, как Industry Tech, дают нам большие возможности познакомиться с передовыми мировыми разработками», — говорит директор департамента инновационного развития «Норникеля» Игорь Кустарин.
Заявку на участие в конкурсе можно подать на цифровой платформе i.moscow. Сделать это нужно до 11 сентября 2022 года. Также нужно заполнить анкету, описав детали и преимущества своего проекта.
Формат Industry Tech выстроен таким образом, чтобы приносить пользу и инноваторам, и корпорациям: стартапы разрабатывают и масштабируют свои продукты с помощью экспертизы больших игроков, пилотируют решения на инфраструктуре партнеров, привлекают инвестиции, а корпорации внедряют инновационные идеи и сохраняют конкурентоспособность», — рассказывает руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.
Финалисты конкурса Industry Tech 2022 смогут также поучаствовать в Международном форуме инноваторов IN’HUB, который будет проводится в рамках работы одноименного акселератора мировых инноваций, созданного «Норникелем» в этом году.
 
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Автор: Петр Савельев
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