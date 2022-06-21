В России создадут мировой акселератор инноваций

Инициатором выступила компания «Норникель». Идею поддержали уже более 20 отечественных и зарубежных компаний и организаций.

Группа «Норникель» инициировала создание в России единой платформы инноваций. Об этом сообщили в пресс-службе металлургического концерна.

IN’HUB — так будет называться платформа — будет включаться в себя каталог изобретений. Создаваться она будет при поддержке Минпромторга России.

Это будет своеобразный лифт инноваций. Его задача сделать так, чтобы изобретения и технологии научного и трудового коллектива, бизнеса и организаций, любого творческого человека могли найти свое промышленное применение. Нас уже поддержали другие компании и организации, в том числе зарубежные», — говорит вице-президент «Норникеля» по инновациям Виталий Бусько.

Также в рамках IN’HUB пройдет форум инноваторов, на котором они смогут не только представить свои изобретения, но и познакомиться с представителями крупных компаний и инвесторами, а также обменяться опытом. На него уже заявились представители более чем 20 стран.

Мы рассчитываем, что к нам приедут не менее 400 изобретателей из России и других стран. По сути, IN’HUB станет логическим продолжением IX Международного форума технологического развития „Технопром-2022“, который пройдет также в Новосибирске с 23 по 26 августа в рамках Российской технологической недели», — рассказала заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.

Даты проведения форума IN’HUB-2022 пока не называются, но вчера был утвержден состав его оргкомитета и рабочих органов, а также положение о конкурсе.

Нас уже поддержали другие компании и организации, в том числе зарубежные. Мы рассчитываем, что проект IN’HUB станет постоянно действующей платформой, а выставка будет прирастать новыми участниками», — сказал Бусько.

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