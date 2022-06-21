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В России создадут мировой акселератор инноваций

В России создадут мировой акселератор инноваций
Иллюстрация: freestockimages.ru

Инициатором выступила компания «Норникель». Идею поддержали уже более 20 отечественных и зарубежных компаний и организаций.

#НОВОСТИ
Группа «Норникель» инициировала создание в России единой платформы инноваций. Об этом сообщили в пресс-службе металлургического концерна.
 
IN’HUB — так будет называться платформа — будет включаться в себя каталог изобретений. Создаваться она будет при поддержке Минпромторга России.
Это будет своеобразный лифт инноваций. Его задача сделать так, чтобы изобретения и технологии научного и трудового коллектива, бизнеса и организаций, любого творческого человека могли найти свое промышленное применение. Нас уже поддержали другие компании и организации, в том числе зарубежные», — говорит вице-президент «Норникеля» по инновациям Виталий Бусько.
Также в рамках IN’HUB пройдет форум инноваторов, на котором они смогут не только представить свои изобретения, но и познакомиться с представителями крупных компаний и инвесторами, а также обменяться опытом. На него уже заявились представители более чем 20 стран.
Мы рассчитываем, что к нам приедут не менее 400 изобретателей из России и других стран. По сути, IN’HUB станет логическим продолжением IX Международного форума технологического развития „Технопром-2022“, который пройдет также в Новосибирске с 23 по 26 августа в рамках Российской технологической недели», — рассказала заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.
Даты проведения форума IN’HUB-2022 пока не называются, но вчера был утвержден состав его оргкомитета и рабочих органов, а также положение о конкурсе.
Нас уже поддержали другие компании и организации, в том числе зарубежные. Мы рассчитываем, что проект IN’HUB станет постоянно действующей платформой, а выставка будет прирастать новыми участниками», — сказал Бусько.
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Деньги выделят из федерального бюджета в рамках развитие сети научно-образовательных центров.

«Норникель» привлечет к своим инвестпроектам Росприроднадзор

Это первый случай в стране, когда промышленная компания будет сверять с экологами свои проекты, чтобы повысить их эффективность в плане охраны окружающей среды.

Удержаться на курсе: «Норникель» отчитался об устойчивом развитии компании

Несколько лет назад стратегию компании переработали с учетом целей устойчивого развития (ЦУР), которые стали ее частью.

 

Автор: Петр Савельев
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