НОЦ «Енисейской Сибири» получит грант на развитие
Деньги выделят из федерального бюджета в рамках развитие сети научно-образовательных центров.
Сибирский федеральный университет получит в 2022 году 55,5 млн рублей на развитие своей деятельности, как участника научно-образовательного центра «Енисейская Сибирь». Соответствующее постановление на днях подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
На что конкретно пойдут эти деньги, в документе не сказано. Указывается лишь, что цель существования НОЦ — выстроить современную модель исследований и разработок для технологического развития страны.
В Красноярском крае НОЦ мирового уровня был создан в 2019 году. Он ориентирован на решение экологических задач и объединяет 28 научно-образовательных и производственных организаций региона и страны. В 2021-м в портфеле НОЦ было 10 технологических проектов и более 40 мероприятий.
В целом грантовую поддержку в этом году получат 15 научно-образовательных центров мировго уровня. Ее объем составит более 1,6 млрд рублей.
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