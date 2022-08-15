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В Красноярске обсудили меры по стимулированию импортозамещения

В Красноярске обсудили меры по стимулированию импортозамещения
Иллюстрация: pixabay.com. Автор: jarmoluk

В Красноярске на заседании межведомственной рабочей группы обсудили меры по стимулированию производителей импортозамещающей продукции с высокой добавленной стоимостью.

#НОВОСТИ

Сейчас в регионе формируется перечень продукции, необходимой для обеспечения импортозамещения в условиях санкций. Для производителей предусмотрены несколько видов поддержки.

«Они связаны с предоставлением на особых условиях земельных участков, имущества, капитала, обеспечения кадрами и инфраструктурой развития», — рассказала министр экономики и регионального развития Красноярского края Анна Гарнец.

Кроме того, решено было сконцентрировать усилия на тех отраслях, которые оказались наиболее уязвимыми.

Так, для Красноярского края актуальнее всего помощь лесоперерабатывающим компаниям, малому и среднему бизнесу в Арктической зоне края и IT-специалистам. Главное тут — удержать тех «айтипшников», которые работают в государственных бюджетных учреждениях.

Для решения этого вопроса вице-премьер правительства края Сергей Верещагин предложил актуализировать критерии кадрового обеспечения государственных, муниципальных, бюджетных организаций в имеющихся нормативно-правовых актах.

Что касается других отраслей, то специалистам поручено доработать меры по стимулированию производителей импортозамещаемой продукции и внести в проект указа губернатора по обеспечению устойчивости экономики Красноярского края.

При этом, как отметил Сергей Верещагин, в проекте должны быть конкретные условия поддержки, важно также соблюсти «баланс между желанием помочь какой-то отрасли и обязательством по наполнению бюджета».

«Поэтому, возможно, стоит включить критерий по инвестиционной составляющей в деятельности производителей импортозамещающей продукции», — сообщил он. 

Ранее DK.RU сообщал, что в Красноярском крае подготовлены проекты указов по развитию внешнеэкономической деятельности и поддержке отдельных отраслей в условиях санкционного давления. Помощь власти окажут организациям-экспортёрам и компаниям, которые испытывают затруднения в приобретении сырья.

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Автор: Юлия Тарабан
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