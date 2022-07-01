В Красноярске проходит форум «Импортозамещение». Участвуют около 300 компаний
Во всероссийском форуме «Импортозамещение», который проходит в Красноярске, участвуют около 300 компаний из 23 регионов страны.
Самые большие делегации приехали из Нижегородской, Волгоградской областей, а также Хакасии и Тувы.
По словам министра экономики и регионального развития края Анны Гарнец, форум неслучайно проходит именно в Красноярском крае — регион имеет большое значение для развития экономики России. А тема импортозамещения является одной из приоритетных для края:
«На подобных площадках всегда формируются кооперация, связь и коммуникация между предприятиями, бизнесом и общественными организациями. В крае достаточно много компаний уже смогли переориентировать свои производственные мощности».
Всероссийский форум «Импортозамещение» стартовал 30 июня. В первый день состоялся групповой нетворкинг, начали работу площадки машиностроения и металлообработки, АПК и деревообрабатывающей промышленности.
Во второй день форума, 1 июля 2022 года, запланированы B2B-переговоры малого и среднего бизнеса с крупнейшими компаниями.
Отметим, мероприятие организовано центром «Мой бизнес» совместно с Российским экспортным центром и Минпромторгом России при содействии агентства развития малого и среднего предпринимательства края в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство», «Международная кооперация и экспорт» и «Производительность труда».
Ранее DK.RU сообщал, что компания «Норникель» собрала ведущие технологические предприятия страны на форум по замещению зарубежной техники отечественными аналогами — замещать импортную технику отечественными аналогами компания планирует по шести направлениям: механическое оборудование, энергетика, автоматизация и цифровизация, горное производство, самоходная горная техника и транспорт.
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