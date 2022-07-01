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В Красноярске проходит форум «Импортозамещение». Участвуют около 300 компаний

В Красноярске проходит форум «Импортозамещение». Участвуют около 300 компаний
Иллюстрация: krskstate.ru

Во всероссийском форуме «Импортозамещение», который проходит в Красноярске, участвуют около 300 компаний из 23 регионов страны.

#НОВОСТИ

Самые большие делегации приехали из Нижегородской, Волгоградской областей, а также Хакасии и Тувы.

По словам министра экономики и регионального развития края Анны Гарнец, форум неслучайно проходит именно в Красноярском крае — регион имеет большое значение для развития экономики России. А тема импортозамещения является одной из приоритетных для края:

«На подобных площадках всегда формируются кооперация, связь и коммуникация между предприятиями, бизнесом и общественными организациями. В крае достаточно много компаний уже смогли переориентировать свои производственные мощности».

krskstate.ru

Всероссийский форум «Импортозамещение» стартовал 30 июня. В первый день состоялся групповой нетворкинг, начали работу площадки машиностроения и металлообработки, АПК и деревообрабатывающей промышленности.

Во второй день форума, 1 июля 2022 года, запланированы B2B-переговоры малого и среднего бизнеса с крупнейшими компаниями.

Отметим, мероприятие организовано центром «Мой бизнес» совместно с Российским экспортным центром и Минпромторгом России при содействии агентства развития малого и среднего предпринимательства края в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство», «Международная кооперация и экспорт» и «Производительность труда».

Ранее DK.RU сообщал, что компания «Норникель» собрала ведущие технологические предприятия страны на форум по замещению зарубежной техники отечественными аналогами — замещать импортную технику отечественными аналогами компания планирует по шести направлениям: механическое оборудование, энергетика, автоматизация и цифровизация, горное производство, самоходная горная техника и транспорт.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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