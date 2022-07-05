В России и Белоруссии прекращается гарантийное обслуживание ноутбуков и ПК от HP

В начале июня этого года компания объявила о планомерном уходе с рынка этих стран. Дошло дело и до гарантийного обслуживания.

Компания RSS — ведущий сервис-провайдер производителя компьютерной и офисной техники Hewlett Packard — прекращает обслуживать ноутбуки и ПК этого бренда в России и Белоруссии. Это следует из письма, разосланного их партнерам. Причина: расторжение контракта с производителем, по причине его ухода с рынков этих стран.

Из сообщения следует, что RSS с 16 июля 2022 года прекращает принимать технику HP по гарантии. Касается это линеек HP Commercial, HP Consumer и HP Nemo. Последний день, когда свое устройство еще можно будет сдать в гарантийный ремонт, 15 июля. Закрыть задачу сервис-центр должен не позднее 28 июля, иначе вендор не оплатит сервис-центру этот ремонт.

Как рассказал DK.RU руководитель отдела продаж ИТ-ритейлера «Техномакс» Максим Багаев, в Красноярске все продавцы ноутбуков и персональных компьютеров HP проводили гарантийное обслуживание с помощью RSS.

Теперь, видимо, те, у кого есть свои сервис-центры, будут вынуждены делать это [гарантийные ремонты] за свой счет», — говорит он.

Напомним, что Hewlett Packard Enterprise приостановила поставки и продажи в России и Белоруссии в конце февраля 2022 года, после обострения ситуации вокруг Украины. Примерно через три месяца компания объявила об уходе с рынков этих стран.

Для нас больше нецелесообразно продолжать деятельность в России и Беларуси, и мы приступаем к упорядоченному выводу нашего оставшегося бизнеса в этих странах», — было сказано в пресс-релизе, который производитель опубликовал 1 июня 2022 года.

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