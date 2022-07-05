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«Техномакс» закрыл еще три магазина в городах России

«Техномакс» закрыл еще три магазина в городах России
Иллюстрация: vk.com/tehnomaks_rus

До этого момента компания работала в шести городах РФ. Теперь у нее осталось три точки — все в Сибири.

#НОВОСТИ
ИТ-ритейлер «Техномакс» закрыл свои магазины в трех городах России. Об этом руководитель отдела продаж компании Максим Багаев написал в ее телеграм-канале.
 
По его словам, вчера компания закрыла торговую точку в Улан-Удэ, в пятницу — в Екатеринбурге, а примерно месяц назад — в Краснодаре. Также в конце мая свернула свою работу точка в Новосибирске. Как тогда рассказывал Багаев, причина в том, что ее выручка сократилась примерно в два раза и доходов перестало хватать, чтобы получать прибыль и платить аренду. Три выше упомянутых магазина закрылись по той же причине.
Доля интернет-торговли за счет роста продаж через маркетплейсы и собственного интернет-магазина выросла с 6% до 60% в объеме розничных продаж, а сами продажи упали в два раза по сравнению с „доковидом“», — сказал Багаев DK.RU.
Напомним, что компания «Техномакс» начала развивать собственную сеть в 2011 году. Магазин в Улан-Удэ открылся в 2012, а в Екатеринбурге и Краснодаре — в 2017-м. В итоге на начало 2022 года сеть насчитывала семь магазинов, из которых теперь осталось лишь три — в Иркутске, Новокузнецке и, собственно, Красноярске.
 
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Автор: Евгений Волошинский
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