Магазин «Рыба пила» съезжает со Свободного

Новый магазин сети, открывшийся неподалеку, оттянул большую часть покупателей, что подкосило выручку.

Магазин «Рыба пила» на Свободном, 32 закрылся. Об этом DK.RU рассказала основательница компании Светлана Буриченко.

По ее словам, после открытия магазина на ул. Годенко, 6, большая часть покупателей перекочевала туда.

В результате покупательский поток на Свободном снизился более чем вдвое, а выручка, учитывая, что ушли самые состоятельные покупатели, еще больше», — говорит Буриченко.

Плюс к этому, не так давно собственное производство «Рыбы пилы», которое работало в том же помещении на Свободном, компания перенесла в другое место, чтобы расширить его.

Освободившие площади в магазине нам заполнить было нечем, а собственник помещения не согласился пустить сюда субарендатора или понизить стоимость аренды. Поэтому мы решили закрыть магазин», — рассказывает Буриченко.

После закрытия магазина на Свободном, у «Рыбы пила» останется три точки в Красноярске. Но Буриченко обещает, что ненадолго — сейчас активно ищет помещение на Взлетке.

Мы готовы открыться там, как только оно будет найдено. Туда мы поставим оборудование со Свободного, а значит не придется тратить время на его заказ и ожидание», — сказала она.

Напомним, что «Рыба пила» на Свободном, 32 открылась в начале июня 2020 года. Это был второй магазин компании в Красноярске.

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