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Красноярский ИТ-ритейлер «Техномакс» закрывает магазин в Новосибирске

Красноярский ИТ-ритейлер «Техномакс» закрывает магазин в Новосибирске
Иллюстрация: t.me/Tehnomaks

Оффлайн-розница так и не сумела восстановиться после ковида, тогда как интернет-продажи идут вверх.

#НОВОСТИ
Новосибирский магазин розничной сети «Техномакс», торгующей различными гаджетами и компьютерной техникой, прекратил работу. Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель отдела продаж компании Максим Багаев.
 
Как он рассказал DK.RU, основная причина закрытия в недостаточном количестве покупателей в этой торговой точке.
Покупательский поток так и не восстановился после пандемии — в последние месяцы он был вдвое меньше, чем в 2019 году. В итоге, продажи в последние месяцы были существенно ниже точки безубыточности этого магазина, которая находится на уровне 2 — 2,5 млн рублей оборота в месяц», — пояснил Багаев.
С его слова, сейчас основные продажи идут через интернет-магазины и маркетплейсы. Для примера: тот же магазин в Новосибирске за последние 3-4 месяца наторговал около 1 млн рублей выручки, тогда как маркетплейсы — порядка 10 млн.
При такой доходности и тех ценах аренды, которые нам выставили арендодатели, держать этот магазин стало экономически совсем не интересно. Поэтому мы решили закрыть его и сосредоточиться на онлайн-продажах, которые сейчас активно развиваются и прирастают», — сказал Багаев.
До закрытия магазина в Новосибирске, сеть «Техномакса» насчитывала семь точек. Помимо Красноярска магазины сети работали в Екатеринбурге, Иркутске, Краснодаре, Новокузнецке и Улан-Уде. Будут ли закрываться какие-то еще из них, пока не ясно.
 
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Автор: Евгений Волошинский
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