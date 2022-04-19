Красноярскому бизнесу разработали новые антикризисные меры

В Красноярском крае подготовлены проекты указов по развитию внешнеэкономической деятельности и поддержке отдельных отраслей. Их обсудили на заседании оперштаба по обеспечению устойчивости экономики.

Так, помощь власти окажут организациям-экспортёрам и компаниям, которые испытывают затруднения в приобретении сырья.

Кроме того, в регионе будут решать вопрос с дефицитом иностранной продукции и развивать транспортную инфраструктуру.

Поддерживать правительство намерено разные отрасли экономики: сферу информационных технологий и связи, лесную и строительную отрасли, воздушный транспорт.

Обсуждается снижение административной нагрузки на бизнес за счёт отмены проверок и предоставления лицензий без взимания государственной пошлины.

Помимо этого, власти края наметили бизнес-миссии в страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

Губернатор региона Александр Усс заявил: недавняя встреча с предпринимателями показала, что меры, которые принимает правительство, востребованы.

Так, представители бизнеса готовы увеличить объёмы и запустить производство новых видов продукции, если им окажут необходимую помощь.

«Новые меры поддержки, разработанные с учётом пожеланий наших предпринимателей, станут для них серьёзным подспорьем. Соответствующие указы я подпишу в ближайшее время», — отметил глава края.

Ранее власти региона уже заявляли о том, что малому и среднему бизнесу понизят ставки по упрощенной системе налогообложения. Льготой смогут воспользоваться предприниматели из отраслей, которые признаны пострадавшими на федеральном уровне

DK.RU также сообщал, что предприниматели могут найти поставщиков и покупателей через новый онлайн-сервис «Производственная кооперация и сбыт». Он стал доступен на платформе МСП.

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