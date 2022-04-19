Красноярскому бизнесу разработали новые антикризисные меры
В Красноярском крае подготовлены проекты указов по развитию внешнеэкономической деятельности и поддержке отдельных отраслей. Их обсудили на заседании оперштаба по обеспечению устойчивости экономики.
Так, помощь власти окажут организациям-экспортёрам и компаниям, которые испытывают затруднения в приобретении сырья.
Кроме того, в регионе будут решать вопрос с дефицитом иностранной продукции и развивать транспортную инфраструктуру.
Поддерживать правительство намерено разные отрасли экономики: сферу информационных технологий и связи, лесную и строительную отрасли, воздушный транспорт.
Обсуждается снижение административной нагрузки на бизнес за счёт отмены проверок и предоставления лицензий без взимания государственной пошлины.
Помимо этого, власти края наметили бизнес-миссии в страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.
Губернатор региона Александр Усс заявил: недавняя встреча с предпринимателями показала, что меры, которые принимает правительство, востребованы.
Так, представители бизнеса готовы увеличить объёмы и запустить производство новых видов продукции, если им окажут необходимую помощь.
«Новые меры поддержки, разработанные с учётом пожеланий наших предпринимателей, станут для них серьёзным подспорьем. Соответствующие указы я подпишу в ближайшее время», — отметил глава края.
Ранее власти региона уже заявляли о том, что малому и среднему бизнесу понизят ставки по упрощенной системе налогообложения. Льготой смогут воспользоваться предприниматели из отраслей, которые признаны пострадавшими на федеральном уровне
DK.RU также сообщал, что предприниматели могут найти поставщиков и покупателей через новый онлайн-сервис «Производственная кооперация и сбыт». Он стал доступен на платформе МСП.
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