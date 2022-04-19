Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 16.04
80,04
87,07
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярскому бизнесу разработали новые антикризисные меры

Красноярскому бизнесу разработали новые антикризисные меры
Иллюстрация: pixabay.com

В Красноярском крае подготовлены проекты указов по развитию внешнеэкономической деятельности и поддержке отдельных отраслей. Их обсудили на заседании оперштаба по обеспечению устойчивости экономики.

#НОВОСТИ

Так, помощь власти окажут организациям-экспортёрам и компаниям, которые испытывают затруднения в приобретении сырья.

Кроме того, в регионе будут решать вопрос с дефицитом иностранной продукции и развивать транспортную инфраструктуру.

Поддерживать правительство намерено разные отрасли экономики: сферу информационных технологий и связи, лесную и строительную отрасли, воздушный транспорт.

Обсуждается снижение административной нагрузки на бизнес за счёт отмены проверок и предоставления лицензий без взимания государственной пошлины.

Помимо этого, власти края наметили бизнес-миссии в страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

Губернатор региона Александр Усс заявил: недавняя встреча с предпринимателями показала, что меры, которые принимает правительство, востребованы.

Так, представители бизнеса готовы увеличить объёмы и запустить производство новых видов продукции, если им окажут необходимую помощь.

«Новые меры поддержки, разработанные с учётом пожеланий наших предпринимателей, станут для них серьёзным подспорьем. Соответствующие указы я подпишу в ближайшее время», — отметил глава края.

Ранее власти региона уже заявляли о том, что малому и среднему бизнесу понизят ставки по упрощенной системе налогообложения. Льготой смогут воспользоваться предприниматели из отраслей, которые признаны пострадавшими на федеральном уровне

DK.RU также сообщал, что предприниматели могут найти поставщиков и покупателей через новый онлайн-сервис «Производственная кооперация и сбыт». Он стал доступен на платформе МСП.

 

Читайте также:

 

Автор: Юлия Тарабан
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Денежный интерес: сколько заработали депутаты Госдумы от Красноярского краяДенежный интерес: сколько заработали депутаты Госдумы от Красноярского края
  • Запрет парковки и Дельфийские игры в КрасноярскеЗапрет парковки и Дельфийские игры в Красноярске
  • В Красноярске построят мост на Пашенном за 162 млн рублейВ Красноярске построят мост на Пашенном за 162 млн рублей
  • Исторический особняк с популярной кофейней выставлен на продажуИсторический особняк с популярной кофейней выставлен на продажу
  • Перрон аэропорта «Красноярск» отремонтирует компания из Спб за 2,3 млрд рублейПеррон аэропорта «Красноярск» отремонтирует компания из Спб за 2,3 млрд рублей
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.