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В рамках проекта «Чистый Норильск» в Норильске работает новый цех переработки металлолома

В рамках проекта «Чистый Норильск» в Норильске работает новый цех переработки металлолома
Иллюстрация: Фото Марина Пешкова

Современная техника готова к испытаниям норильскими морозами

#НОВОСТИ

Весной 2021 года компания «Норникель» запустила масштабный проект «Чистый Норильск». Это одна из составляющих рассчитанной на 10 лет программы «Норникеля» по приведению в порядок территории Норильского промышленного района. Работа предстоит колоссальная. На эти цели горно-металлургическая компания потратит порядка 40 млрд рублей.

Только финансированием дело не ограничилось. Для реализации «Чистого Норильска» в ЗФ создали две отдельные структуры. В задачах первого - благоустройство территорий. Второе предприятие – непосредственно участок по переработке металлолома.

Здесь круглосуточно работает 110 человек. Объем работы огромен: в цех ежедневно привозят почти 500 тонн черного металла после демонтажа зданий и сооружений. Для эффективной работы в цех закупили современное оборудование: гидравлические и пресс-ножницы, экскаватор и 4 крана-перегружателя. За полтора месяца здесь переработали порядка 40 тыс тонн черного металла. Весь этот объем уйдет «на материк».

Работы по проекту «Чистый Норильск» с самого начала его реализации ведутся ударными темпами. Только с начала 2022 года уже демонтировано более 80 объектов и собрано почти 6 тыс тонн металлолома. На ближайшее десятилетие планы грандиозные: предстоит убрать около 500 заброшенных зданий и сооружений, 2 млн тонн отходов и 600 тыс тонн металлолома.

А новое оборудование участка уже в ближайшее время ждет первое серьезное испытание – норильские морозы. Как отмечают его производители, оборудование адаптировано для условий Крайнего Севера. А значит, цех под открытым небом продолжит свою работу.  

Запуск участка - одна из важных составляющих по приведению территорий Крайнего Севера в порядок и улучшение экологической составляющей региона. Оснащенный современным оборудованием цех позволит более эффективно выполнять работу по благоустройству территорий, что положительно сказывается на экологической повестке, которая стоит перед компанией, - рассказал Алексей Русанов, начальник предприятия «Единое складское хозяйство».

 

Автор: Петр Савельев
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