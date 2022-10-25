«В рамках прогноза»: «Норникель» выполнил производственный план трех кварталов

Рост производства зафиксирован по всем металлам, производимым компанией.

За девять месяцев 2022 «Норникель» произвел 159,2 тыс. тонн никеля, 317 тыс. тонн меди, 2,128 млн унций палладия и 491 тыс. унций платины, что превосходит показатели того же периода 2021. Об этом сообщил производственный директор компании Сергей Степанов.

В целом, нам удалось выполнить производственные планы третьего квартала и девяти месяцев 2022. Производство всех основных металлов выросло относительно аналогичного периода прошлого года, а также относительно предыдущего квартала», — сказал он.

В частности, производство никеля год к году увеличилось на 23%, меди — на 10%, палладия — на 11% и платины — на 6%.

По словам Степанова, в третьем квартале2022 основное внимание компании было уделено минимизации рисков, возникших из-за изменения геополитической обстановки. В первую очередь это касается своевременной поставки запасных частей к импортной горной технике и оборудованию, а также усложнившаяся логистика.

В этой области нам удалось достичь определенных успехов, в частности были выстроены новые логистические схемы и налажены альтернативные каналы поставки запчастей. Важной задачей на среднесрочную перспективу для нас является поиск новых поставщиков высокопроизводительного горного оборудования для замены действующего парка», — рассказал производственный директор «Норникеля».

Он также отметил, что уже в ближайшее время компания планирует начать тестировать нового горного оборудования из дружественных стран. Плюс к этому еще в июне металлурги договорились с отечественными производителями и учеными, что будут предоставлять им образцы необходимой техники и оборудования для разработки их аналогов.

Все это позволяет «Норникелю» сохранить ранее принятые производственные планы на 2022. Так, за год металлурги планируют произвести минимум 205 тыс. тонн никеля, 365 тыс. тонн меди, 2,451 млн унций палладия и 604 тыс. унций платины.

Также компания не собирается отказываться от своих экологических проектов. Об этом на недавно прошедшем форуме «Экология и промышленность. Вызовы. Тренды. Технологии» заявил профильный вице-президент «Норникеля» Станислав Селезнев.

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