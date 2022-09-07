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«Норникель» пойдет дальше по Севморпути

«Норникель» пойдет дальше по Севморпути
Иллюстрация: t.me/nornickel_official

Компания планирует нарастить поток грузов, которые перевозятся по этому маршруту для ее проектов.

#НОВОСТИ
«Норникель» планирует увеличить перевозку грузов по Северному морскому пути (СМП) до 2,4 млн тонн. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил руководитель департамента логистики компании Равиль Насыбуллов.
 
По его словам, за зимнюю навигацию прошлого года металлурги перевезли по этому маршруту 1,88 млн тонн, что на 480 тыс. тонн больше, чем годом ранее. В первую очередь по Севморпути они транспортировали материалы и технику, необходимую для реализации их инвестпроектов. В частности, Серной программы и реновации Норильска.
„Норильский никель“ исторически является основным участником СМП. Фактически весь советский ледокольный флот и все перевозки по этому пути осуществлялись в интересах Норильского промышленного района. И сейчас у нас тоже большие планы. Мы, несмотря ни на что, не отказываемся от наших проектов и будем исполнять все взятые на себя обязательства», — сказал Насыбуллов.
Также он отметил, что для успешного развития Северного морского пути необходимо обновить и пополнить флот. Поддержал его в этом Владимир Панов, специальный представитель по вопросам развития Арктики госкорпорации «Росатом», которой принадлежат атомные ледоколы, занимающиеся проводкой судов по Севморпути. По его оценкам, для реализации всех арктических проектов сейчас необходимо 132 судна, из которых есть только 45. Плюс еще 32 сейчас строится.
Новый флот будет более чем востребован. Международные коридоры сейчас перегружены, равно как и порты Владивостока и Находки. Соответственно северное морское направление будет развиваться», — подчеркнул Насыбуллов.
В целом, как отметил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ Алексей Чекунков, сегодня на севере реализуются инвестпроекты, суммарный объем вложений в которые составляет порядка 2 трлн рублей в год. И все они зависят от перевозок по Севморпути.
Нам поставлена задача, чтобы планы компаний, которые они заявляли по грузоперевозкам, были реализованы вовремя, независимо от новых вызовов, которые стоят перед нашей промышленностью, транспортниками, по импортозамещению, по технологическому суверенитету, запуску новых технологий и промышленных товаров», — сказал Чекунов.
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Автор: Петр Савельев
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