Народный капитализм: куда приведет «Цифровой инвестор» Потанина

По мнению экспертов, инициатива президента «Норникеля» может отразиться не только на самом предприятии, но и на экономике России в целом.

На прошлой неделе Владимир Потанин в интервью РБК объявил, что принадлежащая ему компания «Норникель» запускает программу «Цифровой инвестор». Суть ее в том, чтобы довести долю акций концерна, которые находятся на руках обычных людей (в том числе работников), до 25% против сегодняшних 10%.

По словам бизнесмена, в самой компании «превращение» ее работников в бенефициаров называют «народным капитализмом».

Идея в том, чтобы в каком-то смысле восстановить некую историческую справедливость: когда „Норильский никель“ был приватизирован, то порядка 25% акций принадлежали работникам. Но, к сожалению, работники не смогли в полной мере воспользоваться преимуществами такого рода вложений, многие продали эти акции», — рассказал Потанин.

Подобное решение вполне отражает то, что, по мнению владельца мультимедийного холдинга РБК Григория Березкина, запрос на справедливость сейчас стал общемировым трендом, а, следовательно, появилась необходимость пересмотра общественного договора между государством, обществом и бизнесом.

Владимир Олегович [Потанин], как ледокол, прорубает этот путь и предлагает конкретные шаги по реформированию модели отношений между крупными собственниками бизнеса и сотрудниками компаний. Я верю, что будущее именно за такими взаимоотношениями между владельцами и сотрудниками и в других отраслях», — сказал он «Эксперт Online».

Разделяет эту мысль и член бюро правления РСПП Дмитрий Пумпянский.

Мне кажется, такой подход может быть полезен не только „Норникелю,“ но и другим компаниям. А современная цифровая форма добавляет этой идее жизнеспособности», — заявил он «Интерфаксу».

Оцифровывание ценных бумаг «Норникеля», по задумке Потанина, сделает их доступнее для обычных людей, поскольку можно будет купить не только целую акцию, цена которой около 20 000 рублей, но и ее часть. Однако, уверены эксперты, без мощной просветительской программы здесь не обойтись.

Важнейшим элементом любой программы по работе с физлицами должна становиться коммуникационная программа с сильным обучающим и просветительским элементом. И хорошо, что в „Норникеле“ такая работа уже ведется. Чрезвычайно важна и роль регулятора, так как растет доля непрофессиональных участников и важно защитить их права. Очень интересна идея сделать подобное размещение среди сотрудников крупной компании с использованием цифровых финансовых активов. Это, конечно, новация», — цитирует «Эксперт» гендиректора агентства по связям с инвесторами «Infomost Communications» Дмитрия Манакова.

Помимо прочего, реализация программы «Цифровой инвестор» позволит дополнительно мотивировать сотрудников «Норникеля», позволив учитывать и их интересы, а не только менеджмента.

Это очень хорошее мотивационное явление. Оно мотивирует людей считать себя членами компании, не просто нанятым человеком, который может уйти. Потанин тоже хочет мотивировать своих людей, и, может, он станет примером, и за ним последуют какая-то реакция правительства, соответствующие законодательные инициативы», — сказал «Известиям» директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Говоря об идее «народного капитализма», эксперты сходятся во мнении, что она весьма прогрессивна. Особенно на сегодняшнем — весьма непростом — фоне. Так, гендиректор Центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов, в разговоре с «Эксперт Online», назвал Владимира Потанина одним из трендсеттеров в российском бизнес-сообществе.

Думаю, он реанимировал тему устойчивого развития в ситуации, когда бизнес в целом находится в коротком горизонте планирования. Ведь фактически он повышает устойчивость компании, создает под ним более широкую акционерную основу», — отметил он.

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