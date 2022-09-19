«Норникель» даст старт «народному капитализму»

В результате реализации программы четверть акций компании должна оказаться в руках обычных людей. В том числе работников предприятий группы.

«Норникель» намерен увеличить долю акций компании, которая находится в руках обычных людей, в 2,5 раза. Об этом в интервью РБК рассказал президент металлургического концерна Владимир Потанин.

Владимир Потанин. Источник: t.me/nornickel_official

По его словам, на момент приватизации «Норникеля» [1994], его сотрудникам принадлежало 25% компании. Но они в итоге продали свои бумаги, не сумев должным образом распорядиться ими. Сейчас же в руках акционеров из числа простых людей находится 10% акций компании.

Мне хотелось бы исправить эту историческую несправедливость и привести к тому, чтобы 25% акций компании вернулись к людям, в том числе к работникам», — сказал Потанин.

Программа стартует в 2023 и рассчитана будет на 10 лет. Сейчас ее детали и параметры еще прорабатывают, но в конечном варианте анонсируют до конца этого года. Однако уже сейчас ясно, что часть акций, которая, по планам, должна осесть у людей, будет оцифрована и станет обращаться, по сути, в виде токенов. Идею реализуют на платформе «Атомайз», через который продаются металлические токены «Норникеля».

При помощи цифровых финансовых активов можно фрагментировать покупку акции и покупать не одну акцию, а ее часть. Потому что акции все-таки достаточно дорогие, стоят порядка 20 тысяч рублей, и разбив это на более мелкие кусочки, мы предоставим возможность инвестировать людям, у которых нет больших накоплений, которые позволяли бы осуществить более крупные покупки», — говорит Потанин.

Также в программе будет предусмотрен период lock-up, в течение которого новоиспеченный акционер не сможет продать свои бумаги. По словам президента «Норникеля», это делается для того, чтобы человек смог «пожить» с этим активом и почувствовать его.

Одной из проблем приватизации было то, что люди не успели понять, что представляет собой эта собственность, они не критично оценивали, какие активы хорошие, какие плохие, и очень легко из них выходили, поддаваясь на уговоры. Поэтому мы очень большое внимание уделяем образовательному процессу, рассказываем, какие преимущества есть в обладании цифровыми активами», — отмечает Потанин.

Говоря об образовании, он имеет ввиду программу, которую сейчас запустил «Норникель». В ее рамках сотрудникам объясняют что такое блокчейн, как пользоваться им и другими программами. Задача: чтобы люди, получая цифровые финансовые активы, понимали, что они с ними могут сделать.

Превращение работников компании в ее бенефициаров в «Норникеле» называют «народным капитализмом». Владимир Потанин признается, что решение встать на эти рельсы далось ему не сразу.

Тут надо было созреть и в морально-психологическом, и в технологическом плане, поэтому для меня это такое созревшее решение, я с ним четыре года живу, и для меня оно естественное. Работая над этой программой, я советовался со своими друзьями, делился этими идеями, и в целом те, с кем я разговаривал, считали это интересным направлением и для себя», — рассказал президент «Норникеля».

Потанин считает, что «народный капитализм» — отличный способ объединить коллектив, поставив во главу угла интересы его сотрудников, а не только менеджмента и акционеров.

В социальном плане это интересное направление, которое способно помочь снизить напряжение между бедными и богатыми, между наемными работниками и собственниками; тот общественно социальный накал, чо существует вокруг бизнеса и не позволяет профессии бизнесмена стать полностью уважаемой и почитаемой в обществе», — полагает он.

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