У «Норникеля» может появиться собственный флот

В компании заявили, что не исключают такой возможности в свете возможных перемен в логистике.

«Норникель» рассматривает возможность создания собственного флота для нужд экспотрной деятельности компании. Об этом на Всероссийском Морском конгрессе сообщил директор департамента логистики компании Равиль Насыбуллов.

Он отметил, что не исключает вероятности того, что в свете сегодняшних событий экспортные поставки металлургов в массе своей будут переориентированы на азиатские рынки, а для этого понадобятся корабли.

Мы вынуждены будем наращивать наши провозные мощности. Мы как компания всерьез задумываемся о формировании собственного экспортного флота, который бы позволил нам гарантированно обеспечить вывоз продукции», — сказал Насыбуллов.

Также топ-менеджер рассказал, что строительство ледокола, которое планировалось на финской верфи Helsinki Shipyard, вероятнее всего будет перенесено на верфи Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС).

Мы подписали трехстороннее соглашение с Росатомом и ДЦСС о строительстве ледокола, сейчас планируем построить с ними еще один», — пояснил Насыбуллов.

Напомним, что, выступая на Восточном экономическом форуме 2022, Насыбуллов говорил, что в ближайших планах «Норникеля» увеличить перевозки по Северному морскому пути до 2,4 млн тонн в год. А для этого понадобится флот. По оценкам специального представителя по вопросам развития Арктики госкорпорации «Росатом» Владимира Панова, для реализации всех арктических проектов России сейчас необходимо 132 судна, из которых есть только 45 (плюс еще 32 строится).

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Всего таких судов будет построено десять. В ряду прочего они будут доставлять грузы для инвестпроектов «Норникеля».

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По мнению экспертов, инициатива президента «Норникеля» может отразиться не только на самом предприятии, но и на экономике России в целом.

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