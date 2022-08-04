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«Норникель» заработал более $5 млрд за полгода

«Норникель» заработал более $5 млрд за полгода
Иллюстрация: t.me/nornickel_official

Выручка компании осталась на уровне прошлого года, но по чистой прибыли металлурги ощутимо прибавили.

#НОВОСТИ
По итогу первых шести месяцев 2022 года чистая прибыль «Норникеля» выросла на 18% (год к году) и составила $5,1 млрд. Такие данные приведены в отчете о промежуточных финансовых результатах компании по стандартам МСФО.
 
Как говорят металлурги, основной причиной роста чистой прибыли стало значительное укрепление курса рубля на конец отчетного периода и произошедшая вследствие этого переоценка долговых обязательств в иностранной валюте.
 
Выручка же «Норникеля» осталась практически такой же, как была в первом полугодии 2021-го, и составила $9 млрд.
Эффект более высокой цены на цветные металлы, а также рост объема производства были нивелированы снижением цены на палладий и сокращением объемов продаж, из-за нарушения логистических цепочек в 2022 году и реализации металлов с остатка в 2021 году», — рассказали в компании.
При этом металлурги существенно увеличили объем капитальных вложений, который по итогам полугода составил $1,8 млрд (+83% год к году). Эти деньги пошли на реализацию ключевых экологических и горно-металлургических проектов, а также на решение задач повышения уровня промбезопаности и снижения физических рисков.
Введенные против России санкции, создают риски для производственной, сбытовой и инвестиционной деятельности компании. Для их минимизации „Норникель“ разработал соответствующие мероприятия и организовал работу по импортозамещению необходимых товаров и услуг с альтернативными поставщиками», — говорят в компании.
По словам президента «Норникеля» Владимира Потанина, на сегодняшний день его компания остается привлекательной для инвесторов. Особенно российских.
Инвестиционная привлекательность нашей компании для российских инвесторов заметно выросла. За пять последних лет количество частных акционеров „Норникеля“ увеличилось почти в шесть раз — до 351 тыс. человек. Вих руках сейчас сосредоточено порядка 10% всего уставного капитала», — рассказал он.
Напомним, что по итогу первых шести месяцев 2022 года «Норникель» ощутимо прибавил в металлах. Так, никеля за этот период произвели на 26% больше, чем за тот же срок в прошлом году, а меди — на 18%. Платина и палладий тоже подросли, но не так выразительно.
 
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Автор: Петр Савельев
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