«Норникель» прибавил в производстве металлов

Компания подвела итоги работы в первом полугодии 2022 года.

За первые шесть месяцев 2022 год «Норникель» нарастил производство по всем своим металлам. Об этом сообщила пресс-служба компании.

По итогам первого полугодия производство всех металлов показало положительную динамику относительно аналогичного периода прошлого года. Кроме того, компания успешно прошла межнавигационную паузу благодаря заранее подготовленным запасам сырья», — рассказал производственный директор «Норникеля» Сергей Степанов.

Ощутимее всего прибавило производство никеля — оно увеличилось на 26% год к году до 48 тыс. тонн. Также хорошо подросла медь — +18% (113 nsc njyy). Палладий и платина же приросли на 8% (709 тыс. тр. ун.) и 1% (158 тыс тр. ун.) соответственно.

По словам Степанова, одним из ключевых рисков для производственной программы «Норникеля» являются проблемы с поставками техники и запасных частей. Чтобы нивелировать возможные эффекты этого, компания провела в Норильске форум по импортозамещению.

В ходе форума найдены решения по способности отечественной промышленности обеспечить потребности „Норникеля“ и других крупных российских предприятий всеми необходимыми материалами и оборудованием», — говорит Степанов.

Также он сказал, что компания подтверждает прогноз производства металлов из российского сырья в рамках ранее заявленного диапазона на 2022 год: 205-215 тыс. тонн никеля, 365-385 тыс тонн меди, 2,4-2,7 млн тр. ун. палладия и 604-667 тыс. тр. ун. платины.

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